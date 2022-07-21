У Тихому океані знайшли дивовижну морську істоту (відео)

Знайдене дослідниками створіння має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану.

Днями вчені з дослідницького судна Nautilus натрапили на незвичайне морське створіння Solumbellula, пише Cnet.

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Інтригуюча істота належить до загону колоніальних коралових поліпів — морського пір'я, і має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану.

"Ми такого не очікували. Це справді захопливе відкриття", — зазначила команда Nautilus.

На морське перо експерти натрапили за допомогою дистанційно керованого апарату (або ROV) у незвіданій підводній горі біля Атолла Джонстон, групи островів на захід від Гаваїв у Тихому океані. Дослідники дуже здивувалися знахідці.

Вперше ця тварина була помічена у Тихому океані. Однак зазвичай воно зустрічається в Атлантичному та Індійському океанах. Nautilus натрапив на два екземпляри під час занурення.

Відео, зняте на глибині 2994 м, показує момент відкриття, а також коментарі схвильованих дослідників. Як зазначив один із експертів, істота виглядала огидно, коли ROV зробив крупний план його щупалець, що захоплюють їжу. Також варто додати, що тіло морського пера (стебло) має довжину 2 м.

Морське перо належить до кнідаріїв, великої групи водних тварин, куди входять корали і медузи.

"Подальший перегляд відзнятого матеріалу і цього зразка допоможе експертам визначити, чи є ця істота першим тихоокеанським S.monocephalus чи потенційно новим видом", — наголосили фахівці.

Дослідницька експедиція на Атолі Джонстон проходила з 20 червня до 13 липня і була спрямована на вивчення біорізноманіття цього району. Nautilus підняв завісу над багатьма чудесами глибин — від рідкісної медузи до чудової невідомої желеподібної істоти.

"Ця знахідка нагадує нам про те, наскільки важливі зусилля щодо дослідження Тихого океану, якщо ми дійсно хочемо зрозуміти різноманітність нашої планети", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше фотограф сфотографував дуже незвичайного краба. Головна його особливість виявлялася в тому, що він мав білі "людські" зуби, проте поки що вчені не знають до якого виду належить це ракоподібне.