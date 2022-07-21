В Тихом океане нашли удивительное морское существо (видео)

Найденное исследователями создание имеет щупальца, а также длинное тонкое тело в виде стебля, достигающего дна океана.

На днях ученые с исследовательского судна Nautilus наткнулись на необычное морское создание Solumbellula, пише Cnet.

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Интригующее существо принадлежит к отряду колониальных коралловых полипов — морских перьев, и имеет щупальца, а также длинное тонкое тело в виде стебля, достигающего дна океана.

"Мы такого не ожидали. Это поистине захватывающее открытие", — отметила команда Nautilus.

На морское перо эксперты наткнулись с помощью дистанционно управляемого аппарата (или ROV) в неизведанной подводной горе возле Атолла Джонстон, группы островов к западу от Гавайев в Тихом океане. Исследователи очень сильно удивились находке.

Впервые это животное было замечено в Тихом океане. Однако обычно оно встречается в Атлантическом и Индийском океанах. Nautilus наткнулся на два экземпляра во время погружения.

Видео, снятое на глубине 2 994 м, показывает момент открытия, а также комментарии взволнованных исследователей. Как отметил один их экспертов, существо выглядело отвратительно, когда ROV сделал крупный план его щупалец, захватывающих пищу. Также стоит добавить, что тело морского пера (стебель) имеет длину 2 м.

Морское перо относится к книдариям, обширной группе водных животных, в которую входят кораллы и медузы.

"Дальнейший просмотр отснятого материала и этого образца поможет экспертам определить, является ли это существо первым тихоокеанским S.monocephalus или потенциально новым видом" , — подчеркнули специалисты.

Исследовательская экспедиция на Атолле Джонстон проходила с 20 июня по 13 июля и была направлена на изучение биоразнообразия этого района. Nautilus приподнял завесу над многими чудесами глубин — от редкой медузы до восхитительного неопознанного желеобразного существа.

"Эта находка напоминает нам о том, насколько важны усилия по исследованию Тихого океана, если мы действительно хотим понять разнообразие нашей планеты", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее фотограф сфотографировал весьма необычного краба. Главная его особенность проявлялся в том, что он имел белоснежные "человеческие" зубы, однако пока ученые не знают к какому виду принадлежит это ракообразное.