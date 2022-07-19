Голливудская улыбка. Фотограф запечатлел краба с "человеческими" зубами (фото)

Идентифицировать к какому виду принадлежит ракообразное пока что не удалось, однако такая его особенность действительно поражает.

На днях фотограф Роман Федорцов поделился в Instagram фотографией любопытного ракообразного. На снимке, который озадачил всех его подписчиков, изображен краб с белоснежными "человеческими" зубами, пишет IFLS.

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Как отметили многие пользователи, похоже, что жизнь действительно подражает искусству, так как пока еще неопознанный краб напоминает статуэтку краба братьев Мартин, покрытый соляной глазурью. Она прославилась после того, как ее экспорт из Великобритании был заблокирован после продажи зарубежному покупателю почти за четверть миллиона фунтов.

Хотя зубастый краб и правда немного жутковатый, он вполне вписывается в компанию морских странностей, найденных Федорцовым, среди которых морские пауки, полосатая зубатка и поедающие глаза паразиты. Пока что неясно, к какому виду принадлежит краб. Некоторые подметили сходство с рыбой Archosargus probatocephalu.

[ + – ] Пока что неясно, к какому виду принадлежит краб

Archosargus probatocephalus — окунеобразная рыба, которая славится своими "человеческими" зубами с помощью которых она перемалывает раковины моллюсков и ракообразных. Хотя эти существа не представляют угрозы для людей в дикой природе, они могут использовать свои три ряда зубов, чтобы кусаться, когда их вылавливают и берут на руки.

Стоит отметить, что этот краб не является первой необычной находкой. Так, например, в прошлом месяце в Западной Австралии наткнулись на пушистого краба Lamarckdromia beagle. Свою лохматость эти ракообразные создают благодаря морским губкам и асцидиям, которых они срезают когтями и носят подобно шляпе. Таким способом L. beagle прекрасно маскируются и защищаются от хищников.

А вот в прошлом году у берегов США внимание ученых привлекала странная рыба с прозрачной головой, напоминающая инопланетное создание. Как выяснилось, это была малоротая макропинна. Эти рыбы обитают на больших глубинах, куда не может проникнуть свет. Такую необычную прозрачную голову они используют для того, чтобы ориентироваться в кромешной тьме.