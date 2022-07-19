Голлівудська посмішка. Фотограф зняв краба з "людськими" зубами (фото)

Ідентифікувати, до якого виду належить ракоподібне, поки не вдалося, проте така його особливість справді вражає.

Днями фотограф Роман Федорцов поділився в Instagram фотографією цікавого ракоподібного. На знімку, який спантеличив усіх його підписників, зображений краб із білими "людськими" зубами, пише IFLS.

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Як зазначили багато користувачів, схоже, що життя дійсно наслідує мистецтво, оскільки поки невідомий краб нагадує статуетку краба братів Мартін, вкритий соляною глазур'ю. Вона прославилася після того, як її експорт із Великобританії заблокували після продажу закордонному покупцю майже за чверть мільйона фунтів.

Хоча зубастий краб і справді трохи моторошний, він цілком вписується в компанію морських диваків, знайдених Федорцовим, серед яких морські павуки, смугаста зубатка і паразити, що поїдають очі. Поки неясно, до якого виду належить краб. Дехто помітив подібність до риби Archosargus probatocephalu.

[ + – ] Поки неясно, до якого виду належить краб

Archosargus probatocephalus — окунеподібна риба, яка славиться своїми "людськими" зубами за допомогою яких вона перемелює раковини молюсків та ракоподібних. Хоча ці істоти не загрожують людям у дикій природі, вони можуть використовувати свої три ряди зубів, щоб кусатися, коли їх виловлюють і беруть на руки.

Цей краб не є першою незвичайною знахідкою. Так, наприклад, минулого місяця в Західній Австралії натрапили на пухнастого краба Lamarckdromia beagle. Свою кудлатість ці ракоподібні створюють завдяки морським губкам та асцидіям, яких вони зрізають пазурами і носять подібно до капелюха. У такий спосіб L. beagle чудово маскуються та захищаються від хижаків.

А ось минулого року біля берегів США увагу вчених привертала дивна риба з прозорою головою, що нагадує інопланетне створення. Як з'ясувалося, це була малорота макропінна. Ці риби мешкають на великих глибинах, куди не може проникнути світло. Таку незвичайну прозору голову вони використовують для того, щоб орієнтуватися в непроглядній темряві.