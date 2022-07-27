На дне Тихого океана нашли 39 новых видов животных (фото)

Среди собранных образцов были веретенообразные морские звезды, тюльпанообразные морские губки, морские ежи, а также многие морские беспозвоночные.

В ходе своего недавнего исследования в центральной части Тихого океана — одного из наименее исследованных регионов мира, ученые обнаружили 39 видов, которые потенциально являются новыми для науки, пишет Daily Mail.

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[ + – ] Морские губки - Hyalonema

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) позволил доставить на поверхность образцы, собранные с абиссальных равнин зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана. Это позволило ученым получить гораздо лучшее представление об организмах, живущих на глубине от 3100 до 5100 м ниже уровня моря.

Раньше животных из этого района изучали только по фотографиям дна океана. Примечательно, что 48 из 55 обнаруженных образцов принадлежали к разным видам, и только 9 из 48 были известны науке.

[ + – ] Морской огурец - Psychropotes verrucicaudatus

Большая часть жизни на дне океана является загадкой для ученых, потому что до нее очень трудно добраться.

Среди собранных образцов были веретенообразные морские звезды, тюльпанообразные морские губки, морские ежи, а также многие морские беспозвоночные. Одним из недавно обнаруженных глубоководных видов является Psychropotes longicauda из класса голотурии (или морские огурцы, или морские кубышки).

[ + – ] Морской огурец - Peniagone vitrea

"К сожалению, без образцов и данных ДНК, которые содержат эти существа, мы не можем правильно их идентифицировать и понять, сколько существует различных видов. Поэтому нужно проводить дополнительные исследования", — отметили ученые.

Команда также собирала мелких животных, закрепленных на отложениях или прикрепленных к твердому субстрату, таких как морские анемоны, морские уточки, морские лилии и стеклянные губки длиной более метра.

[ + – ] Морской еж Kamptosoma abyssale

"Несмотря на то, что нам известно, что крошечные существа размером с миллиметр (макрофауна) чрезвычайно разнообразны в бездне, у нас не было много информации о более крупных животных (мегафауна). Но как показывает результаты нашего исследования, эта группа также может быть весьма разнообразной", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее в Тихом океане обнаружили весьма необычное существо. Им оказалось создание Solumbellula имеющее щупальца, а также длинное тонкое тело в виде стебля, достигающего дна океана.