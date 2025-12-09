Щось порізало дно Тихого океану, знищивши життя: названо те, що принесло руйнування

У новому дослідженні вчені вивчили те, як глибоководний видобуток впливає на морські екосистеми. Результати показують, що поставлено на карту і чи зможе життя процвітати в океані.

Ще недавно на дні східної частини Тихого океану було виявлено сотні тварин, однак це було до того, як глибоководний видобуток почав бурити морське дно. З появою техніки біорізноманіття в регіоні, як показує дослідження, скоротилося на третину, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ділянки морського дна багаті критично важливими металами, життєво важливими для акумуляторів та інших технологій, що сприяють відмові від використання викопного палива. У зв'язку зі стрімким зростанням попиту в усьому світі кілька країн розглядають глибини океану як наступний рубіж видобутку ресурсів.

Відео дня

Сьогодні для глибоководного видобутку використовують судна, які спускають важку техніку на глибину, де вона переміщається морським дном, зішкрябуючи верхній шар осаду для збору поліметалевих концентрацій, які містять такі мінерали, як:

марганець;

нікель;

кобальт та інші.

Потім матеріал викачується назад на поверхню разом з усіма живими істотами, які попадуться на його шляху. Вигода глибоководного видобутку може бути колосальною, але збиток не менш великий. Дедалі більше доказів вказують на те, що глибоководний видобуток корисних копалин може мати катастрофічні наслідки для унікального і незвіданого біорізноманіття, що мешкає на морському дні — одному з найменш вивчених місць на планеті.

У новому дослідженні міжнародна група вчених вивчила великий випробувальний полігон для комерційної гірничодобувної машини в зоні Кларіон-Кліппертон у східній частині Тихого океану на глибині 4280 метрів.

Зазначимо, що видобуток корисних копалин тут розпочався 2022 року, але вчені вели спостереження за цим районом упродовж двох років до початку робіт і продовжили спостерігати протягом двох місяців після їхнього початку.

Результати показують, що до прибуття техніки морське дно кишіло тваринами — попри відсутність світла та гостру нестачу поживних речовин життя процвітало тут. Команда зібрала понад 4350 тварин розміром понад 0,3 міліметра, а саме морських черв'яків, ракоподібних і молюсків. Загалом було виявлено 788 різних видів, багато з яких раніше не були ідентифіковані наукою.

За словами співавторки дослідження, докторки Теммі Хортон з Національного океанографічного центру, вони з колегами виявили безліч нових видів, які зараз лише описуються. Однак після того, як глибоководний видобуток порізав морське дно, зміни були разючими. Чисельність тварин у зоні дії техніки скоротилася на 37%, а видове різноманіття скоротилося на 32%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого знайшли вчені в глибинах Світового океану.

Раніше Фокус писав про те, що в минулому столітті люди порізали морське дно, копаючи "картоплю": через 44 роки сліди все ще видно.