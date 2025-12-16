Бермудские острова держит на плаву 20-километровая "полка" в мантии Земли

Ученые выяснили, что Бермудские острова расположены на очень необычной структуре, толщина которой составляет 20 км.

Бермудские острова являются остатком вулкана, который действовал 30-35 млн лет назад. Но ученые долго ломали голову над тем, почему Бермудским острова не хватает особенностей других вулканических островов.

Недавно сейсмические волны помогли найти особенную структуру, которая может объяснить загадку. Но для этого придется переписать теорию мантийных плюмов, пишет IFL Science.

Мантийный плюм или горячий мантийный поток поднимается через мантию и попадает в океаническую кору. Там плюмы создают огромные океанические вулканы, которые “строят” острова из своей лавы. Когда со временем миграция тектонических плит сдвигает кору относительно плюма, остров перестает подниматься и начинает разрушаться. В это же время, над новой горячей точкой образуется новый вулкан, в конечном итоге создавая цепь островов.

Но Бермудские острова отличаются от всего вышеописанного. Несмотря на то, что они состоят из 181 острова, Бермудские острова не разрушаются и не имеют никакой вулканической активности.

Также ученые не видят никаких признаков мантийного плюма, который бы поднимался из глубин Земли. Но сейсмические волны, которые иногда достигают Бермудских островов, дали ученым подсказку.

Толщина найденного слоя под Бермудскими островами составляет около 20 км, что вдвое больше, чем толщина слоев под некоторыми островами. Авторы открытия утверждают, что именно этот слой удерживает Бермудские острова на плаву.

Ранее ученые считали, что Бермудские острова расположены над слабым термальным плюмом или же существуют благодаря периодичным восходящим потокам из верхних слоев мантии. Но все эти предположения так и не выдержали проверки имеющимися данными.

Исследователи подчеркивают, что Бермудские острова не слишком опустились после последнего вулканического импульса, а это указывает на то, что их что-то поддерживает снизу.

Команда использовала сейсмический данные от всех зафиксированных землетрясений, чья магнитуда была не менее 5,5 балов в Америке и на востоке, вплоть до Центральной Азии.

Анализ данных показал, что низкая плотность слоя под Бермудскими островами позволяет ему плавать в мантии и давить на вышележащую кору, изгибая ее вверх.

Обычно под Бермудскими островами находится нижняя часть океанической коры, а затем ожидается, что это будет мантия. Но на Бермудских островах есть другой слой, расположенный под земной корой, внутри тектонической плиты, на которой они находятся”, - говорит один из авторов исследования Уильям Фрейзер из Института науки Карнеги.

