Загадочная стопа переписывает историю эволюции человека: "Люси" не является нашим предком (фото)

Новое исследование предполагает, что “Люси”, жившая более 3 миллионов лет назад, не была прямым предком современных людей. Другие ученые не согласны с этим.

На протяжении 50 лет культовый вид "Люси", Афарский австралопитек (Australopithecus afarensis), носил титул наиболее вероятного прямого предка всех людей. Но по мере того, как список древних родственников человека рос и обнаруживалось все больше ископаемых, положение "Люси" все чаще ставилось под сомнение. Теперь исследование, опубликованное в журнале Nature, может полностью опровергнуть эту теорию. Ученые утверждают, что, учитывая новые доказательства, нашим прямым предком был более древний вид, Анамский австралопитек (Australopithecus anamensis), а не вид "Люси". Это предположение выявило серьезные разногласия, пишет Live Science.

Предполагаемый прямой предок человека

В 1925 году Раймонд Дарт объявил об открытии первого известного австралопитека. Это был детский череп, найденный на территории современной Южной Африки, возрастом 2,6 миллиона лет. В течение следующих 50 лет ученые считали, что люди произошли непосредственно от вида, описанного учеными — Африканского австралопитека (Australopithecus africanus).

Но все изменилось в 1974 году, когда был обнаружен почти полностью сохранившийся скелет самки австралопитека, жившей 3,2 млн лет назад, получившей имя "Люси". Ученые описали новый вид — Афарский австралопитек и это были самые древние останки австралопитека.

Скелет австралопитека "Люси" Фото: The Natural History Museum

Ученые обнаружили, что вид "Люси" ходил прямо на двух ногах, подобно современным людям, но при этом имел меньший мозг, примерно размером с мозг современного шимпанзе. Это позволило предположить, что вид "Люси" мог представлять собой промежуточную точку в эволюции человека между последним общим предком с шимпанзе и нами, что делает еt вид хорошим кандидатом на роль нашего прямого предка среди известных гоминидов.

В 1979 году статус "Люси" как прямого предка человека был окончательно закреплен. Ученые пришли к выводу, что Афарский австралопитек дал начало роду Homo, к которому принадлежат люди. Африканский австралопитек был понижен с статуса нашего предка до более отдаленного родственника.

По мере обнаружения все большего числа останков австралопитеков, их генеалогическое древо становилось все более разветвленным и запутанным, что усложняло представление о том, от кого мы могли произойти.

Череп самки Афарского австралопитека, возраст которого составляет 3,3 миллиона лет Фото: Live Science

Загадочная стопа переписывает историю эволюции человека

Авторы нового исследования обнаружили новые фрагменты костей австралопитеков и связали их с ранее найденной загадочной окаменелостью возрастом 3,4 миллиона лет, известной как "стопа Буртеле".

Новые фрагменты зубов и челюстей позволили антропологам впервые отнести эту стопу к малоизученному и спорному виду — Australopithecus deyiremeda. Это древний родственник человека, лазавший по деревьям, который ходил прямо на двух ногах и жил рядом с видом "Люси" 3,5–3,3 миллиона лет назад в Эфиопии.

Для Фреда Спура из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в недавнем исследовании, новое открытие стало последним гвоздем в гроб теории о том, что вид "Люси" был нашим прямым предком. Это объясняется тем, что авторы исследования предполагают, что виды, связанные с "стопой Буртеле" и Африканским австралопитеком, были более тесно связаны друг с другом, чем с видом "Люси". Значит Африканский австралопитек, возможно, произошел не от вида "Люси", а был ее родственником.

Таким образом, возможно, что и Australopithecus deyiremeda и Australopithecus africanus произошли от более древнего Анамского австралопитека, обитавшего в Восточной Африке примерно от 4,2 до 3,8 миллионов лет назад.

По словам Спура, это делает Анамского австралопитека прямым предком человека.

"Стопа Буртеле" — это правая стопа взрослого Australopithecus deyiremeda, жившего примерно 3,5–3,3 миллиона лет назад Фото: Live Science

Споры продолжаются

Но другие антропологи расходятся во мнениях относительно нового исследования. Для многих наиболее вероятным кандидатом на роль предка человека по-прежнему остается вид "Люси". Широкое географическое распространение и сохранение вида на протяжении почти миллиона лет означают, что у него было много возможностей дать начало другим видам по всей Африке.

Ученые утверждают, что полностью прямоходящий способ передвижения Афарского австралопитека, разнообразный рацион питания, использование ранних каменных орудий являются вескими доказательствами того, что этот вид был прямым предком людей.

В то же время авторы исследования считают, что возможно, вид "Люси" развил человекоподобные черты совершенно независимо от современных людей.

Возможно, неопровержимые доказательства, которые положат конец спору о том, кто является прямым предком человека, никогда не появятся.

