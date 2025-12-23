Загадкова стопа переписує історію еволюції людини: "Люсі" не є нашим предком (фото)

Нове дослідження припускає, що "Люсі", яка жила понад 3 мільйони років тому, не була прямим предком сучасних людей. Інші вчені не згодні з цим.

Протягом 50 років культовий вид "Люсі", Афарський австралопітек (Australopithecus afarensis), носив титул найімовірнішого прямого предка всіх людей. Але в міру того, як список стародавніх родичів людини зростав і виявляли дедалі більше копалин, становище "Люсі" все частіше ставили під сумнів. Тепер дослідження, опубліковане в журналі Nature, може повністю спростувати цю теорію. Вчені стверджують, що, з огляду на нові докази, нашим прямим предком був більш древній вид, Анамський австралопітек (Australopithecus anamensis), а не вид "Люсі". Це припущення виявило серйозні розбіжності, пише Live Science.

Передбачуваний прямий предок людини

У 1925 році Раймонд Дарт оголосив про відкриття першого відомого австралопітека. Це був дитячий череп, знайдений на території сучасної Південної Африки, віком 2,6 мільйона років. Протягом наступних 50 років учені вважали, що люди походять безпосередньо від виду, описаного вченими — Африканського австралопітека (Australopithecus africanus).

Але все змінилося 1974 року, коли було виявлено майже повністю збережений скелет самки австралопітека, що жила 3,2 млн років тому, яка отримала ім'я "Люсі". Вчені описали новий вид — Афарський австралопітек і це були найдавніші останки австралопітека.

Вчені виявили, що вид "Люсі" ходив прямо на двох ногах, подібно до сучасних людей, але при цьому мав менший мозок, приблизно розміром з мозок сучасного шимпанзе. Це дало змогу припустити, що вид "Люсі" міг бути проміжною точкою в еволюції людини між останнім спільним предком з шимпанзе і нами, що робить цей вид хорошим кандидатом на роль нашого прямого предка серед відомих гомінідів.

У 1979 році статус "Люсі" як прямого предка людини було остаточно закріплено. Вчені дійшли висновку, що Афарський австралопітек дав початок роду Homo, до якого належать люди. Африканський австралопітек був понижений зі статусу нашого предка до більш віддаленого родича.

У міру виявлення все більшої кількості останків австралопітеків, їхнє генеалогічне древо ставало дедалі більш розгалуженим і заплутаним, що ускладнювало уявлення про те, від кого ми могли походити.

Загадкова стопа переписує історію еволюції людини

Автори нового дослідження виявили нові фрагменти кісток австралопітеків і пов'язали їх із раніше знайденою загадковою скам'янілістю віком 3,4 мільйона років, відомою як "стопа Буртеле".

Нові фрагменти зубів і щелеп дали змогу антропологам уперше віднести цю стопу до маловивченого і спірного виду — Australopithecus deyiremeda. Це стародавній родич людини, що лазив по деревах, ходив прямо на двох ногах і жив поруч із видом "Люсі" 3,5-3,3 мільйона років тому в Ефіопії.

Для Фреда Спура з Університетського коледжу Лондона, який не брав участі в недавньому дослідженні, нове відкриття стало останнім цвяхом у труну теорії про те, що вид "Люсі" був нашим прямим предком. Це пояснюється тим, що автори дослідження припускають, що види, пов'язані зі "стопою Буртеле" та Африканським австралопітеком, були тісніше пов'язані один з одним, ніж з видом "Люсі". Отже, Африканський австралопітек, можливо, походить не від виду "Люсі", а був її родичем.

Таким чином, можливо, що і Australopithecus deyiremeda, і Australopithecus africanus походять від давнішого Анамського австралопітека, що мешкав у Східній Африці приблизно від 4,2 до 3,8 мільйонів років тому.

За словами Спура, це робить Анамського австралопітека прямим предком людини.

Суперечки тривають

Але інші антропологи розходяться в думках щодо нового дослідження. Для багатьох найімовірнішим кандидатом на роль предка людини, як і раніше, залишається вид "Люсі". Широке географічне поширення і збереження виду протягом майже мільйона років означають, що у нього було багато можливостей дати початок іншим видам по всій Африці.

Вчені стверджують, що повністю прямоходячий спосіб пересування Афарського австралопітека, різноманітний раціон харчування, використання ранніх кам'яних знарядь є вагомими доказами того, що цей вид був прямим предком людей.

Водночас автори дослідження вважають, що можливо, вид "Люсі" розвинув людиноподібні риси абсолютно незалежно від сучасних людей.

Можливо, неспростовні докази, які покладуть край суперечці про те, хто є прямим предком людини, ніколи не з'являться.

