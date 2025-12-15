Знайдено новий вид стародавньої людини: вона дивним чином відрізняється від усіх австралопітеків

Одне з найповніших викопних останків гомінінів у світі під назвою "Маленька Ніжка" може бути новим видом предка людини.

Скелет "Маленької Ніжки" був представлений публіці ще 2017 року, тоді вчені вважали, що це найповніший з коли-небудь знайдених скелетів австралопітека. Скам'янілість була названа на честь кісток стопи, які були знайдені першими в Південній Африці в 1994 році. Після цього археологи вели розкопки протягом понад 20 років у печерній системі Стеркфонтейн, пише The Guardian.

Тоді очолював розкопки палеоантрополог з Університету Вітватерсранда Рональд Кларк, який відніс скелет до виду Australopithecus prometheus. Але його колеги вважали, що останки скоріше належать Australopithecus africanus — виду, який був уперше описаний 1925 року, і його вже знаходили в тій самій печері.

Відео дня

Дослівний переклад назви австралопітек означає "південна мавпа" — це група гомінінів, яка жила в Африці 4,2 млн років тому.

Але нове дослідження показало, що риси "Маленької Ніжки" занадто відрізняються від особливостей двох згаданих видів.

"Ми вважаємо, що це раніше невідомий, недосліджений вид предка людини. Він не схожий на Australopithecus prometheus, а також не має спільних рис з усіма африканськими мавпами, які мешкали в Стеркфонтейні", — каже керівник нового дослідження з Університету Ла Троб у Мельбурні Джессі Мартін.

У рамках аналізу вчені знайшли ключові відмінності, які виділяють "Маленьку ніжку" серед африканських австралопітеків. Серед них була довша потилична площина — область у задній частині голови.

"Ця частина черепа вважається досить консервативною в еволюції людини, тобто вона змінювалася не надто швидко. Якщо ви виявите відмінності в основі черепа... ці відмінності, найімовірніше, вказують на приналежність до різних видів, тому що з еволюційної точки зору вони не так легко змінюються. Усі виявлені нами відмінності знаходяться саме в цій області", — кажуть автори дослідження.

Також учені сумніваються у віці "Маленької Ніжки". Раніше вважалося, що вік знайденого скелета становить 3,67 млн років, але деякі дослідники впевнені, що вік "Маленької Ніжки" не може перевищувати 2,8 млн років.

Нагадаємо, відкрито відсутню ланку в еволюції людини. Назву новому виду дали за назвою місцевості Бодо в ефіопській долині, де виявили його череп.