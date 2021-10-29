Відкрито ланку в еволюції людини, якої не вистачає: Homo bodoensis

Назву новому виду дали за назвою місцевості Бодо в ефіопській долині, де виявили його череп.

Учені повідомили, що новий вид предка людини називатиметься Homo bodoensis. Автори нового дослідження дійшли висновку про те, що це вид стародавньої людини, яка населяла територію сучасної Африки приблизно 500 тис. років тому, — безпосередній предок сучасної людини. Про це повідомляє Evolutionary Anthropology.

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Назву новому виду дали за назвою місцевості Бодо в ефіопській долині, де й виявили череп цього виду.

Учені вважають епоху середнього плейстоцену дуже значною, адже саме тоді на території Африки з'явилися анатомічно сучасні люди Homo sapiens, а в Європі — Неандертальці.

Водночас цей еволюційний період для багатьох палеонтологів залишається загадкою.

Керівник нещодавнього дослідження ін. Мір'яна Роксандич з Університету Вінніпега вважає, що наукові дискусії про цей період ускладнюються недоліком потрібної термінології, яка б характеризувала географічні варіації людини.

Згідно з новою класифікацією, під Homo bodoensis тепер матимуть на увазі більшу частину стародавніх людей, які жили в середньому плейстоцені в Африці та на південному сході Європи. Але багатьох давніх мешканців сучасної території Європи перекваліфікують на Неандертальців.

Антрополог Крістофер Бе з Гавайського університету в Маноа, який також брав участь у цьому дослідженні, вважає, що поява нової класифікації дозволить точніше говорити про еволюцію людини в згаданий період.

Автори дослідження зазначають, що нова назва приживеться, якщо її використовуватимуть в академічній спільноті.

Раніше Фокус повідомляв, що темпи сучасної еволюції прискорилися. Наразі люди еволюціонують швидше, ніж будь-коли раніше. Нещодавно було проведено дослідження, яке показало, що поточний етап в еволюції більше не прив'язаний до генів: зміни відбуваються швидше, ніж генетичні мутації.