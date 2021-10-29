Открыто недостающее звено в эволюции человека: Homo bodoensis

Название новому виду дали по названию местности Бодо в эфиопской долине, где обнаружили его череп.

Ученые сообщили, что новый вид предка человека будет называться Homo bodoensis. Авторы нового исследования пришли к выводу о том, что это вид древнего человека, населявший территорию современной Африки примерно 500 тыс. лет назад, — непосредственный предок современного человека. Об этом сообщает Evolutionary Anthropology.

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Название новому виду дали по названию местности Бодо в эфиопской долине, где и обнаружили череп этого вида.

Ученые считают эпоху среднего плейстоцена весьма значительной, ведь как раз тогда на территории Африки появились анатомически современные люди Homo sapiens, а в Европе — Неандертальцы.

Вместе с тем, этот эволюционный период для многих палеонтологов остается загадкой.

Руководитель недавнего исследования др. Мирьяна Роксандич из Университета Виннипега считает, что научные дискуссии об этом периоде усложняются недостатком нужной терминологии, которая бы характеризовала географические вариации человека.

Согласно новой классификации, под Homo bodoensis теперь будут понимать большую часть древних людей, которые жили в среднем плейстоцене в Африке и на юго-востоке Европы. Но многих древних обитателей современной территории Европы переквалифицируют в Неандертальцев.

Антрополог Кристофер Бэ из Гавайского университета в Маноа, также участвовавший в этом исследовании, считает, что появление новой классификации позволит точнее говорить об эволюции человека в упомянутый период.

Авторы исследования отмечают, что новое название приживется, если его будут использовать в академическом сообществе.

Ранее Фокус сообщал о том, что темпы современной эволюции ускорились. Сейчас люди эволюционируют быстрее, чем когда-либо прежде. Недавно было проведено исследование, показавшее, что текущий этап в эволюции больше не привязан строго к генам: изменнения происходят быстрее, чем генетические мутации.