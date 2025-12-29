Солнце в 100 раз больше Земли по размеру: почему это карликовая звезда и не желтая, а белая

Наше Солнце огромно, по крайней мере, по сравнению с Землей и другими планетами Солнечной системы. Но это звезда желтый карлик.

Солнце является самым большим объектом в Солнечной системе. Диаметр звезды составляет примерно 1,4 миллиона километров. То есть Солнце примерно в 100 раз больше нашей планеты по размеру. Несмотря на свои огромные размеры, Солнце называют желтым карликом. Для этого есть причина, пишет Live Science.

По словам астронома Тони Вонга из Университета штата Иллинойс в Урбан-Шампейн, США, Солнце – это главной последовательности типа G, а если точнее, то это желтый карлик типа G2V.

Карликовые звезды получили свое название, когда датский астроном Эйнар Герцшпрунг заметил, что самые красные звезды, которые он наблюдал, были либо намного ярче, либо намного тусклее Солнца. Астроном назвал более яркие звезды гигантами, а более тусклые — карликами. Солнце по размеру и яркости больше похоже на меньшие, более тусклые звезды, которые называются красными карликами, поэтому наша звезда также считается карликом.

Буква G является астрономическим кодом для желтого цвета, то есть для звезд желтых карликов с температурой от 5125 до 5725 градусов Цельсия. По словам Вонга, G2 означает, что Солнце имеет немного более высокую температуру, чем типичная звезда типа G. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5500 градусов Цельсия.

И все же называть Солнце желтым карликом несколько некорректно, поскольку видимый свет Солнца наиболее интенсивно излучается в зеленом диапазоне длин волн. Но Солнце излучает все видимые цвета, поэтому фактический цвет солнечного света — белый, говорит Вонг. На Земле Солнце кажется желтым из-за того, как молекулы в атмосфере рассеивают различные цвета, составляющие белый свет Солнца.

Звезды типа G имеют размер от примерно 90% массы Солнца до примерно 110% массы Солнца. Солнце — это то, что астрономы называют звездами главной последовательности, и этот класс, к которому относится большинство звезд. В ядре таких звезд происходит термоядерный синтез водорода в гелий с выделением огромного количества энергии. У звезд главной последовательности цвет определяется массой звезды. Солнце является желтым карликом, но менее массивные звезды главной последовательности являются оранжевыми или красными карликами, а более массивные имеют голубой цвет.

Солнце медленно меняется по мере своего старения. С момента рождения более 4,5 млрд лет назад Солнце оно увеличилось примерно на 10%, и оно станет еще больше. Но даже по мере роста Солнце будет считаться карликом до последней стадии своей жизни, говорит Вонг.

Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца закончится водород для термоядерного синтеза, и оно начнет значительно увеличиваться в размерах, в конечном итоге превратившись в красного гиганта. Температура поверхности Солнца снизится, и звезда получит красный цвет.

