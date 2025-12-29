Сонце у 100 разів більше за Землю за розміром: чому це карликова зірка і не жовта, а біла

Наше Сонце величезне, принаймні порівняно із Землею та іншими планетами Сонячної системи. Але це зірка жовтий карлик.

Сонце є найбільшим об'єктом у Сонячній системі. Діаметр зірки становить приблизно 1,4 мільйона кілометрів. Тобто Сонце приблизно в 100 разів більше за нашу планету за розміром. Попри свої величезні розміри, Сонце називають жовтим карликом. Для цього є причина, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астронома Тоні Вонга з Університету штату Іллінойс в Урбан-Шампейн, США, Сонце — це головна послідовність типу G, а якщо точніше, то це жовтий карлик типу G2V.

Карликові зірки отримали свою назву, коли данський астроном Ейнар Герцшпрунг помітив, що найчервоніші зірки, які він спостерігав, були або набагато яскравішими, або набагато тьмянішими за Сонце. Астроном назвав більш яскраві зірки гігантами, а більш тьмяні — карликами. Сонце за розміром і яскравістю більше схоже на менші, більш тьмяні зірки, які називаються червоними карликами, тому наша зірка також вважається карликом.

Відео дня

Буква G є астрономічним кодом для жовтого кольору, тобто для зірок жовтих карликів з температурою від 5125 до 5725 градусів Цельсія. За словами Вонга, G2 означає, що Сонце має трохи вищу температуру, ніж типова зірка типу G. Температура поверхні Сонця становить приблизно 5500 градусів Цельсія.

Сонце є найбільшим об'єктом у Сонячній системі. Діаметр зірки становить приблизно 1,4 мільйона кілометрів. Тобто Сонце приблизно в 100 разів більше за нашу планету за розміром Фото: NASA

І все ж називати Сонце жовтим карликом дещо некоректно, оскільки видиме світло Сонця найбільш інтенсивно випромінюється в зеленому діапазоні довжин хвиль. Але Сонце випромінює всі видимі кольори, тому фактичний колір сонячного світла — білий, каже Вонг. На Землі Сонце здається жовтим через те, як молекули в атмосфері розсіюють різні кольори, що складають біле світло Сонця.

Зірки типу G мають розмір від приблизно 90% маси Сонця до приблизно 110% маси Сонця. Сонце — це те, що астрономи називають зірками головної послідовності, і цей клас, до якого належить більшість зірок. У ядрі таких зірок відбувається термоядерний синтез водню в гелій із виділенням величезної кількості енергії. У зірок головної послідовності колір визначається масою зірки. Сонце є жовтим карликом, але менш масивні зірки головної послідовності є помаранчевими або червоними карликами, а більш масивні мають блакитний колір.

Сонце повільно змінюється в міру свого старіння. З моменту народження понад 4,5 млрд років тому Сонце збільшилося приблизно на 10%, і воно стане ще більшим. Але навіть у міру зростання Сонце вважатиметься карликом до останньої стадії свого життя, каже Вонг.

Приблизно через 5 мільярдів років у Сонця закінчиться водень для термоядерного синтезу, і воно почне значно збільшуватися в розмірах, зрештою перетворившись на червоного гіганта. Температура поверхні Сонця знизиться, і зірка отримає червоний колір.

Як уже писав Фокус, темна матерія може складатися з фрагментів екзотичних об'єктів. Пошуки частинок темної матерії поки не дали результатів, але вчені вважають, що вони знають, як їх знайти.