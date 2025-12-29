Темная энергия более странная, чем считалось: Вселенная может погибнуть от Большого сжатия

Астрофизики пришли к выводу, что темная энергия, отвечающая за расширение космоса, может изменяться таким образом, что это бросает вызов нашему пониманию времени и пространства.

Ученые обнаружили доказательство того, что темная энергия может положить конец Вселенной в результате того, что они назвали Большое сжатие. То есть это Большой взрыв наоборот. Астрофизики считают, что вместо дальнейшего расширения Вселенной галактики могут быть притянуты друг к другу гравитацией и в конечном итоге все пространство-время сожмется и будет уничтожено. Другие ученые поставили под сомнение эти выводы, но критикам не удалось полностью опровергнуть утверждения авторов исследования, пишет BBC.

Темная энергия и Большой разрыв

Ранее астрономы считали, что расширение Вселенной, которое началось с Большого взрыва примерно 13,8 миллиардов лет назад, должно постепенно замедляться из-за гравитации.

В 1998 году ученые обнаружили доказательства существования таинственной силы, которая ускоряет расширение Вселенной, получившей название темная энергия. Астрономы изучили яркие взрывы звезд, известные как сверхновые, и обнаружили, что галактики, в которых произошли эти взрывы, не замедляют свое движение в космосе из-за гравитации, а ускоряют его и все дальше отдаляются от других галактик.

Согласно теориям, постоянное расширение Вселенной с ускорением должно привести к тому, что все звезды и галактики будут находится так далеко друг от друга, что в нашем ночном небе не будет видно звезд. В конечном итоге это должно привести к тому, что все атомы будут разорваны на части и Вселенная погибнет в результате Большого разрыва.

Темная энергия более странная, чем предполагалось

Ранее в этом году астрофизики получили удивительные результаты наблюдений за темной энергией с помощью прибора DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США. По слова авторов исследования новые данные показали, что ускоренное движение галактик менялось со временем. А это не соответствует общепринятому представлению о Вселенной. Ученые пришли к выводу, что темная энергия меняется со временем, то есть ее сила уменьшается. Астрофизики говорят, что темная энергия более странная, чем предполагалось.

Ученые вернулись к данным о сверхновых, которые впервые помогли обнаружить темную энергию 27 лет назад. Вместо того чтобы рассматривать эти взрывы как имеющие одну стандартную яркость, они скорректировали данные с учетом возраста галактик их галактик и вычислили реальную яркость сверхновых. Исследование показало, что темная энергия не только менялась со временем, но и ускоренное расширение космоса замедлялось.

Гибель Вселенной и Большое сжатие

Если темная энергия действительно ослабевает, то одна из возможностей заключается в том, что она становится настолько слабой, что гравитация начинает притягивать галактики обратно друг к другу. Поэтому Вселенная может закончить свою жизнь не в результате Большого разрыва, а Большого сжатия. Авторы исследования говорят, что конечная судьба Вселенной зависит от истинной природы темной энергии, но пока неясно, какая она на самом деле.

Но многие астрономы не согласны с выводами авторов исследования и продолжают настаивать на том, что темная энергия почти не меняется и космос продолжает расширяться с ускорением. Но астрофизики отвергают подобную критику. Они говорят, что вероятность того, что их открытие указывает на случайность, составляет примерно один случай на триллион.

Для большинства людей на Земле первые признаки Большого сжатия проявились бы в небе. Можно было бы наблюдать слияния звезд, а также галактик и скоплений галактик. Также телескопы зафиксировали бы увеличение температуры реликтового излучения, которое осталось от Большого взрыва. Если сейчас эта температура составляет чуть менее 3 градусов выше абсолютного нуля или минус 273,15 градуса Цельсия, то во время Большого сжатия температура реликтового излучения достигнет тысяч градусов Цельсия.

Примерно через 300 000 лет после Большого взрыва температура этого излучения, по оценкам, составляла 3000 градусов Цельсия. А в первые мгновения после Большого взрыва, по оценкам, температура достигала 273 миллионов градусов Цельсия.

Если произойдет Большое сжатие, то темная энергия потеряет свою силу настолько, что не сможет сопротивляться гравитации и Вселенная сожмется сама в себя, а это будет Большой взрыв наоборот. Вся материя сожмется в горячее ядро, а затем время и пространство исчезнут.

