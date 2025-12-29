Темна енергія дивніша, ніж вважалося: Всесвіт може загинути від Великого стиснення

Астрофізики дійшли висновку, що темна енергія, яка відповідає за розширення космосу, може змінюватися таким чином, що це кидає виклик нашому розумінню часу і простору.

Вчені виявили доказ того, що темна енергія може покласти кінець Всесвіту внаслідок того, що вони назвали Велике стиснення. Тобто це Великий вибух навпаки. Астрофізики вважають, що замість подальшого розширення Всесвіту галактики можуть бути притягнуті одна до одної гравітацією, і врешті-решт увесь простір-час стиснеться і буде знищений. Інші вчені поставили під сумнів ці висновки, але критикам не вдалося повністю спростувати твердження авторів дослідження, пише BBC.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Темна енергія і Великий розрив

Раніше астрономи вважали, що розширення Всесвіту, яке почалося з Великого вибуху приблизно 13,8 мільярдів років тому, має поступово сповільнюватися через гравітацію.

У 1998 році вчені виявили докази існування таємничої сили, яка прискорює розширення Всесвіту, що отримала назву темна енергія. Астрономи вивчили яскраві вибухи зірок, відомі як наднові, і виявили, що галактики, в яких сталися ці вибухи, не сповільнюють свій рух у космосі через гравітацію, а прискорюють його і все далі віддаляються від інших галактик.

Згідно з теоріями, постійне розширення Всесвіту з прискоренням повинно призвести до того, що всі зірки і галактики будуть розташовані так далеко одна від одної, що в нашому нічному небі не буде видно зірок. Зрештою це має призвести до того, що всі атоми будуть розірвані на частини і Всесвіт загине внаслідок Великого розриву.

Темна енергія дивніша, ніж передбачалося

Раніше цього року астрофізики отримали дивовижні результати спостережень за темною енергією за допомогою приладу DESI, встановленого на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США. За слова авторів дослідження нові дані показали, що прискорений рух галактик змінювався з часом. А це не відповідає загальноприйнятому уявленню про Всесвіт. Вчені дійшли висновку, що темна енергія змінюється з часом, тобто її сила зменшується. Астрофізики кажуть, що темна енергія більш дивна, ніж передбачалося.

Вчені повернулися до даних про наднові, які вперше допомогли виявити темну енергію 27 років тому. Замість того, щоб розглядати ці вибухи як такі, що мають одну стандартну яскравість, вони скоригували дані з урахуванням віку галактик їхніх галактик і вирахували реальну яскравість наднових. Дослідження показало, що темна енергія не тільки змінювалася з часом, а й прискорене розширення космосу сповільнювалося.

Загибель Всесвіту і Велике стиснення

Якщо темна енергія дійсно слабшає, то одна з можливостей полягає в тому, що вона стає настільки слабкою, що гравітація починає притягувати галактики назад одна до одної. Тому Всесвіт може закінчити своє життя не внаслідок Великого розриву, а Великого стиснення. Автори дослідження кажуть, що кінцева доля Всесвіту залежить від істинної природи темної енергії, але поки що неясно, яка вона насправді.

Але багато астрономів не згодні з висновками авторів дослідження і продовжують наполягати на тому, що темна енергія майже не змінюється і космос продовжує розширюватися з прискоренням. Але астрофізики відкидають таку критику. Вони кажуть, що ймовірність того, що їхнє відкриття вказує на випадковість, становить приблизно один випадок на трильйон.

Для більшості людей на Землі перші ознаки Великого стиснення проявилися б у небі. Можна було б спостерігати злиття зірок, а також галактик і скупчень галактик. Також телескопи зафіксували б збільшення температури реліктового випромінювання, яке залишилося від Великого вибуху. Якщо зараз ця температура становить трохи менше 3 градусів вище абсолютного нуля або мінус 273,15 градуса Цельсія, то під час Великого стиснення температура реліктового випромінювання сягне тисяч градусів Цельсія.

Приблизно через 300 000 років після Великого вибуху температура цього випромінювання, за оцінками, становила 3000 градусів Цельсія. А в перші миті після Великого вибуху, за оцінками, температура сягала 273 мільйонів градусів Цельсія.

Якщо відбудеться Велике стиснення, то темна енергія втратить свою силу настільки, що не зможе чинити опір гравітації і Всесвіт стиснеться сам у себе, а це буде Великий вибух навпаки. Уся матерія стиснеться в гаряче ядро, а потім час і простір зникнуть.

Як уже писав Фокус, вчені вирішили столітню загадку фізики: чи можемо ми подорожувати в часі.