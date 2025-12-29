Метеорит Гоба: почему самый большой в мире метеорит не оставил после себя кратер (фото)

Ученые первоначально предложили две версии. Либо метеорит упал крайне необычным образом, либо его переместили.

В 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст недалеко от города Гротфонтейн в Намибии (Африка) спахивал поле и внезапно наткнулся на препятствие под поверхностью земли. Заинтригованный тем, что остановило его плуг, фермер начал копать и обнаружил гигантскую металлическую плиту. Оказалось, то это самый большой метеорит из всех известных на Земле, с примерным весом в 60 тонн. Исследования показали, что метеорит Гоба примерно на 84% состоит из железа, на 16% из никеля и других металлов. Странным было то, что метеорит имеет необычную форму и не оставил после себя ударного кратера. У ученых есть объяснение этому, пишет IFLScience.

Когда метеориты падают на Землю, даже самые маленькие, они оставляют после себя ударный кратер. Почему же метеорит Гоба просто лежал там под неглубоким слоем почвы? Это может означать только одно из двух, первоначально предположили ученые. Либо метеорит Гоба является нераспавшимся астероидом, который упал необычным образом, либо же это кусок крупного астероида, заявили ученые во время тщательного исследования металлической плиты. Также ученые предположили, что отсутствие ударного кратера может означать, что его либо переместили, либо следы удара уже исчезли.

Метеорит Гоба представляет собой почти квадратную плиту длиной и шириной 2,7 метра и толщиной 90 см и у него нет явных признаков разрушения. Ученые пришли к выводу, что этот метеорит упал на Землю примерно 80 000 лет назад. Но никаких исторических записей конечно же не осталось.

Но законы физики оставались неизменными на протяжении 80 000 лет. Таким образом, ученые смогли смоделировать сценарии, которые привели бы к образованию метеорита и объяснили бы отсутствие ударного кратера.

Один из сценариев предполагает, что метеорит отделился от крупного астероида, но поскольку других фрагментов обнаружено не было, ученые сочли это маловероятным.

Вместо этого ученые предположили, что метеорит вошел в атмосферу под небольшим углом и с низкой скоростью, прежде чем замедлиться под воздействием атмосферы до скорости менее нескольких сотен метров в секунду в момент удара.

Данный сценарий предполагает, что изначально метеорит Гоба был намного тяжелее, но во время падения потерял значительную часть массы. При этом во время удара образовался кратер диаметром 20 метров и глубиной до 5 метров. За тысячи лет этот кратер оказался погребенным под слоем горных пород и не осталось никаких следов его присутствия.

Метеорит Гоба остался практически неизменным с момента его обнаружения и по-прежнему находится там же, где и был обнаружен.

