Метеорит Гоба: чому найбільший у світі метеорит не залишив після себе кратер (фото)

Вчені спочатку запропонували дві версії. Або метеорит упав у вкрай незвичний спосіб, або його перемістили.

1920 року власник ферми Гоба-Вест недалеко від міста Гротфонтейн у Намібії (Африка) орав поле і раптово натрапив на перешкоду під поверхнею землі. Заінтригований тим, що зупинило його плуг, фермер почав копати і виявив гігантську металеву плиту. Виявилося, то це найбільший метеорит з усіх відомих на Землі, з приблизною вагою в 60 тонн. Дослідження показали, що метеорит Гоба приблизно на 84% складається із заліза, на 16% з нікелю та інших металів. Дивним було те, що метеорит має незвичайну форму і не залишив після себе ударного кратера. У вчених є пояснення цьому, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Коли метеорити падають на Землю, навіть найменші, вони залишають після себе ударний кратер. Чому ж метеорит Гоба просто лежав там під неглибоким шаром ґрунту? Це може означати тільки одне з двох, спочатку припустили вчені. Або метеорит Гоба є нерозпавшимся астероїдом, який впав незвичайним чином, або ж це шматок великого астероїда, заявили вчені під час ретельного дослідження металевої плити. Також учені припустили, що відсутність ударного кратера може означати, що його або перемістили, або сліди удару вже зникли.

Метеорит Гоба являє собою майже квадратну плиту завдовжки і завширшки 2,7 метра і завтовшки 90 см і не має явних ознак руйнування. Вчені дійшли висновку, що цей метеорит упав на Землю приблизно 80 000 років тому. Але жодних історичних записів, звісно ж, не залишилося.

Метеорит Гоба Фото: IFLS

Але закони фізики залишалися незмінними протягом 80 000 років. Таким чином, учені змогли змоделювати сценарії, які призвели б до утворення метеорита і пояснили б відсутність ударного кратера.

Один зі сценаріїв припускає, що метеорит відокремився від великого астероїда, але оскільки інших фрагментів виявлено не було, вчені визнали це малоймовірним.

Замість цього вчені припустили, що метеорит увійшов в атмосферу під невеликим кутом і з низькою швидкістю, перш ніж сповільнитися під впливом атмосфери до швидкості менше ніж кілька сотень метрів на секунду в момент удару.

Цей сценарій передбачає, що спочатку метеорит Гоба був набагато важчим, але під час падіння втратив значну частину маси. При цьому під час удару утворився кратер діаметром 20 метрів і глибиною до 5 метрів. За тисячі років цей кратер виявився похованим під шаром гірських порід і не залишилося жодних слідів його присутності.

Метеорит Гоба залишився практично незмінним з моменту його виявлення і, як і раніше, перебуває там же, де і був виявлений.

Також Фокус писав про те, чому деякі фізики вважають, що ми живемо всередині чорної діри. Згідно з однією з теорій, наша реальність закодована на кордоні чорної діри всередині набагато більшого Всесвіту.