Раскрыта тайна вина из Китая бронзового века: последний раз его пили во 2 тысячелетии до н.э.

На северо-западе Китая была найдена керамика из бронзового века, которая раскрыл секрет приготовления красного рисового вина. Этот рецепт тщательно оберегали, так как вино использовалось во время ритуалов во 2 тысячелетии до нашей эры.

Древние китайцы могоу варили алкогольные напитки, используя древний метод ферментации, который назывался цю. В этом рецепте использовалась закваска, состоящая из брикета микроорганизмов, которые растут на зерне, включая плесень Aspergillus, дрожжи и бактерии. Такой метод ферментации возник в неолите восточного Китая и распространился на северо-восточную окраину Тибетского плато к бронзовому веку, пишет Independent.

Ученые давно знали, что могоу использовали рисовое вино, приготовленное необычным способом, в качестве ритуального напитка. Но точный рецепт исследователи не могли воспроизвести до недавнего времени.

“Недавние исследования выявили широкое распространение и использование ферментированных напитков на основе злаков в неолитическом Китае. Однако исследования, посвященные культурам раннего бронзового века, остаются ограниченными”, - пишут авторы исследования.

Археологи нашли керамику, которая подтвердила, что алкоголь ферментировался методом «цю» и употреблялся ритуально, в захоронении могоу в китайской провинции Ганьсу, датируемом периодом между 1700 и 1100 годами до н.э.

Керамика была найдена в боковых камерах захоронений, где разного рода предметы размещались над головой усопшего. Найденные сосуд предоставили археологам редкую возможность узнать, употребляли ли могоу ферментированные напитки и какие методы пивоварения они, вероятно, использовали.

Исследователи проанализировали остатки примерно 42 керамических сосудов, относящихся к разным периодам археологических раскопок Могоу. Они выявили использование различных растений в этих остатках, таких как рис, просо, иовлевы слезы, гречиха и растения семейства Triticeae, включая ячмень и пшеницу.

Исследование подтвердило предыдущие результаты исследований, согласно которым народ Могоу употреблял в пищу разнообразные растительные продукты во втором тысячелетии до нашей эры.

Остатки крахмала в сосудах также показали признаки ферментации, подтверждая брожение, вероятно, являющееся частью метода приготовления спиртных напитков по методу “цю”.

“Народ Могоу варил алкогольные напитки, используя метод “цю”, готовя закваску для брожения в основном из риса и плесени Monascus. Этот напиток на основе метода «ку», приготовленный из различных злаков, играл важную роль в их погребальных обрядах”, - подытожили исследователи.

