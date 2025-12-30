Розкрито таємницю вина з Китаю бронзового століття: востаннє його пили у 2 тисячолітті до н.е.

На північному заході Китаю було знайдено кераміку з бронзового століття, яка розкрила секрет приготування червоного рисового вина. Цей рецепт ретельно оберігали, оскільки вино використовували під час ритуалів у 2 тисячолітті до нашої ери.

Стародавні китайці могоу варили алкогольні напої, використовуючи древній метод ферментації, який називався цю. У цьому рецепті використовували закваску, що складалася з брикету мікроорганізмів, які ростуть на зерні, включно з цвіллю Aspergillus, дріжджами та бактеріями. Такий метод ферментації виник у неоліті східного Китаю і поширився на північно-східну околицю Тибетського плато до бронзового століття, пише Independent.

Учені давно знали, що могоу використовували рисове вино, приготоване незвичайним способом, як ритуальний напій. Але точний рецепт дослідники не могли відтворити до недавнього часу.

"Нещодавні дослідження виявили широке поширення та використання ферментованих напоїв на основі злаків у неолітичному Китаї. Однак дослідження, присвячені культурам раннього бронзового століття, залишаються обмеженими", — пишуть автори дослідження.

Археологи знайшли кераміку, яка підтвердила, що алкоголь ферментувався методом "цю" і вживався ритуально, у похованні могоу в китайській провінції Ганьсу, датованому періодом між 1700 і 1100 роками до н.е.

Кераміка була знайдена в бічних камерах поховань, де різного роду предмети розміщувалися над головою покійного. Знайдені посудини надали археологам рідкісну можливість дізнатися, чи вживали могоу ферментовані напої і які методи пивоваріння вони, ймовірно, використовували.

Дослідники проаналізували залишки приблизно 42 керамічних посудин, що належать до різних періодів археологічних розкопок Могоу. Вони виявили використання різних рослин у цих залишках, як-от рис, просо, іовлеві сльози, гречка і рослини родини Triticeae, включно з ячменем і пшеницею.

Дослідження підтвердило попередні результати досліджень, згідно з якими народ Могоу вживав у їжу різноманітні рослинні продукти в другому тисячолітті до нашої ери.

Залишки крохмалю в посудинах також показали ознаки ферментації, підтверджуючи бродіння, яке, ймовірно, є частиною методу приготування спиртних напоїв за методом "цю".

"Народ Могоу варив алкогольні напої, використовуючи метод "цю", готуючи закваску для бродіння здебільшого з рису і цвілі Monascus. Цей напій на основі методу "ку", приготований із різних злаків, відігравав важливу роль у їхніх похоронних обрядах", — підсумували дослідники.

