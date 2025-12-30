Автопилот впервые в истории совершил аварийную посадку самолета: робот спас жизнь людям (видео)

Самолет совершил самостоятельную посадку после аварийной ситуации в полете, когда произошло падение давления в салоне.

Два человека остались невредимыми после аварии на самолете Beechcraft Super King Air 200. Они смогли безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен недалеко от Денвера с помощью автопилота. Система автопилота взяла управление самолетом на себя и полностью автономно совершила аварийную посадку впервые в истории, пишет Futurism.

20 декабря в кабине двухмоторного турбовинтового самолета Beechcraft Super King Air 200 внезапно упало давление в салоне самолета во время полета над штатом Колорадо. Затем система аварийной автоматической посадки Autoland от компании Garmin взяла управление на себя, управляла самолетом, связалась с авиадиспетчерами и совершила посадку в аэропорту.

Согласно заявлению компании Garmin, это было первое использование системы автоматической посадки Autoland от начала до конца в реальной чрезвычайной ситуации. Чартерная авиакомпания Buffalo River Aviation, эксплуатирующая самолет, заявляет, что система Autoland автоматически сработала во время полета из Аспена без пассажиров на борту.

Различные системы автоматической посадки регулярно используются для посадки самолетов в сложных погодных условиях с плохой видимостью, но не в чрезвычайных ситуациях. Но система Autoland компании Garmin, которая установлена примерно на 1700 самолетах, относится к новой линейке систем автоматической посадки, предназначенных исключительно для экстренного использования, и разработана для того, чтобы взять на себя полный контроль над полетом для посадки самолета в ситуациях, когда пилот не может управлять самолетом. Тот факт, что система без труда справилась с реальной чрезвычайной ситуацией, является важной вехой в обеспечении безопасности полетов.

В данном случае система Autoland сработала автоматически, поскольку в салоне самолета произошла быстрая и неконтролируемая потеря давления, согласно заявлению компании Buffalo River Aviation. Пилоты надели кислородные маски, а затем приняли решение оставить систему автоматической посадки включенной.

После того, как управление перешло к Autoland, автопилот самостоятельно выбрал место посадки, основываясь на таких критериях, как расстояние и длина взлетно-посадочной полосы, и сообщил о своих намерениях диспетчерам на земле. Затем самолет самостоятельно приземлился. На видеозаписи, опубликованной сотрудниками экстренных служб, видно, как два пилота покидают самолет на взлетно-посадочной полосе.

В данном случае пилоты добровольно решили позволить системе Autoland взять управление на себя и не потеряли сознание, вопреки первоначальным предположениям. Автоматизированный голос системы ошибочно сообщил диспетчерам, что управление перешло к ней после потери дееспособности пилота, что и привело к путанице.

Хотя система работала точно так, как ожидалось, пилоты были готовы возобновить ручное управление самолетом, если бы система дала сбой. Пилоты сознательно решили сохранить и использовать все доступные инструменты в непредсказуемой, чрезвычайной ситуации, согласно заявлению авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проводит расследование данного инцидента.

