Восстание машин, которое мы заслужили: робот ударил инженера в пах и "посмеялся" над ним (видео)

В соцсети попало забавное видео, на котором инженер, тестирующий человекоподобного робота, получил от машины удар в пах.

Видео было опубликовано на ресурсе BiliBili пользователем zeonsunlight, но с тех пор стала по-настоящему вирусной в соцсетях. В ролике мужчина одет в костюм для отслеживания движений с датчиками, которые записывают движения тела и преобразуют их в цифровые данные.

Эти данные передавались напрямую роботу Unitree G1, который с небольшой задержкой воспроизводил движения своего “кукловода”. В тот момент, когда мужчина на видео делает удар ногой, робот его имитирует и бьет человека в пах.

От удара мужчина сгибается пополам и это движение в тот же час копирует робот.

Короткий ролик привлек внимание в соцсетях, где некоторые пользователи написали, что это именно то восстание машин, на которое заслуживает человечество.

“Человечество пинает себя по яйцам с помощью технологий — идеальная метафора на данный момент”, - написал один из пользователей.

Другие зрители отметили, что робот не только ударил человека, но и будто бы посмеялся над ним в конце.

“Удар по яйцам — это одно, но высмеивать его боль — это просто дьявольщина какая-то”, - подчеркнул комментатор.

