Повстання машин, на яке ми заслужили: робот ударив інженера в пах і "посміявся" над ним (відео)

У соцмережі потрапило кумедне відео, на якому інженер, який тестує людиноподібного робота, отримав від машини удар у пах.

Відео було опубліковано на ресурсі BiliBili користувачем zeonsunlight, але відтоді стало по-справжньому вірусним у соцмережах. У ролику чоловік одягнений у костюм для відстеження рухів із датчиками, які записують рухи тіла і перетворюють їх на цифрові дані.

Ці дані передавалися безпосередньо роботу Unitree G1, який з невеликою затримкою відтворював рухи свого "ляльковода". У той момент, коли чоловік на відео робить удар ногою, робот його імітує і б'є людину в пах.

Від удару чоловік згинається навпіл і цей рух тієї ж хвилини копіює робот.

Короткий ролик привернув увагу в соцмережах, де деякі користувачі написали, що це саме те повстання машин, на яке заслуговує людство.

"Людство штовхає себе по яйцях за допомогою технологій — ідеальна метафора на цей час", — написав один із користувачів.

Інші глядачі зазначили, що робот не тільки вдарив людину, а й нібито посміявся з неї наприкінці.

"Удар по яйцях — це одне, але висміювати його біль — це просто диявольщина якась", — підкреслив коментатор.

