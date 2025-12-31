Шампанское — один из самых полезных алкогольных напитков в мире: объяснение экспертов

Большинство новогодних столов не проходит без бокала шампанского и ученые считают такой выбор правильным. В новом исследовании эксперты рассказали, что выделяет этот алкогольный напиток среди других.

Во всем мире шампанское считается символом перехода от одного года к следующему. Эксперты считают, что этот алкогольный напиток стал центральным элементом праздничного стола, так как символизирует нечто необычное: роскошь и праздник. Однако ученые также обнаружили, что в сравнении с другими алкогольными напитками, такими как пиво, красное вино и сладкие коктейли, шампанское также является более полезным выбором. Эксперты рассказали, почему, пишет Daily Mail.

Сколько сахара в бокале шампанского?

По словам винного журналиста и эксперта по шампанскому Генри Джеффриса, определить, насколько сладким является напиток, очень просто — достаточно посмотреть на этикетку. Если на ней есть слово "brut" ("сухое"), это означает, что в процессе производства и ферментации в напиток не добавляется дополнительный сахар. На вкус вино свежее и менее сладкое, изготовлено из смеси трех сортов винограда, выращенных в регионе Шампань: Пино Нуар, Шардоне и Пино Менье.

Как правило, сухое шампанское содержит до 12 грамм сахара на литр, однако существуют варианты и с меньшим содержанием сахара — например, Extra (6 г сахара на литр) или Ultra Brut (менее 3 г сахара на литр).

Эксперт также отмечает, сто сладость напитка невозможно определить по цвету: как правило, цвет является признаком зрелости и количества черного винограда, используемого в производстве. Однако он не влияет на количество сахара в напитке.

Таким образом, в бокале сухого шампанского, как правило, содержится всего около 2 граммов сахара, что значительно ниже рекомендуемой суточной нормы потребления сахара.

В одном бокале шампанского до 12 граммов сахара Фото: Getty Images

Сколько калорий в бокале шампанского?

Еще одна причина, по которой шампанское считается более полезным — относительно низкая калорийность напитка. В стандартном бокале шампанского содержится всего около 80-90 калорий, что значительно меньше, чем в большинстве коктейлей.

Однако, эксперты напоминают, что стандартная порция шампанского составляет всего 125 миллилитров.

Питательные свойства шампанского

Поскольку шампанское производится из двух видов красного винограда, оно действительно обладает некоторыми питательными свойствами, однако их немного. Например, известно, что шампанское содержит полифенолы — антиоксиданты, которые ассоциируются с красным вином.

Существуют также исследования, предполагающие, что умеренное потребление шампанского может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Но ученые отмечают, что в этом вопросе невероятно важна умеренность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.