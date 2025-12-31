Шампанське — один із найкорисніших алкогольних напоїв у світі: пояснення експертів

Більшість новорічних столів не обходиться без келиха шампанського і вчені вважають такий вибір правильним. У новому дослідженні експерти розповіли, що виділяє цей алкогольний напій серед інших.

У всьому світі шампанське вважається символом переходу від одного року до наступного. Експерти вважають, що цей алкогольний напій став центральним елементом святкового столу, оскільки символізує щось незвичайне: розкіш і свято. Однак учені також виявили, що порівняно з іншими алкогольними напоями, такими як пиво, червоне вино і солодкі коктейлі, шампанське також є більш корисним вибором. Експерти розповіли, чому, пише Daily Mail.

Скільки цукру в келиху шампанського?

За словами винного журналіста та експерта з шампанського Генрі Джеффріса, визначити, наскільки солодким є напій, дуже просто — достатньо подивитися на етикетку. Якщо на ній є слово "brut" ("сухе"), це означає, що в процесі виробництва і ферментації в напій не додається додатковий цукор. На смак вино свіже і менш солодке, виготовлене із суміші трьох сортів винограду, вирощених у регіоні Шампань: Піно Нуар, Шардоне і Піно Меньє.

Зазвичай сухе шампанське містить до 12 грамів цукру на літр, проте існують варіанти й з меншим вмістом цукру — наприклад, Extra (6 г цукру на літр) або Ultra Brut (менш як 3 г цукру на літр).

Експерт також зазначає, що солодкість напою неможливо визначити за кольором: зазвичай колір є ознакою зрілості та кількості чорного винограду, що використовується у виробництві. Однак він не впливає на кількість цукру в напої.

Таким чином, у келиху сухого шампанського, як правило, міститься всього близько 2 грамів цукру, що значно нижче рекомендованої добової норми споживання цукру.

В одному келиху шампанського до 12 грамів цукру Фото: Getty Images

Скільки калорій у келиху шампанського?

Ще одна причина, з якої шампанське вважається кориснішим — відносно низька калорійність напою. У стандартному келиху шампанського міститься всього близько 80-90 калорій, що значно менше, ніж у більшості коктейлів.

Однак, експерти нагадують, що стандартна порція шампанського становить лише 125 мілілітрів.

Живильні властивості шампанського

Оскільки шампанське виробляється з двох видів червоного винограду, воно справді володіє деякими поживними властивостями, проте їх небагато. Наприклад, відомо, що шампанське містить поліфеноли — антиоксиданти, які асоціюються з червоним вином.

Існують також дослідження, які припускають, що помірне споживання шампанського може підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Але вчені наголошують, що в цьому питанні неймовірно важлива поміркованість.

