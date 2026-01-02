Астрономы обнаружили звезду, которая казалось исчезла 134 года назад (фото)

В 1892 году астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел яркую звезду рядом с Венерой, но затем она исчезла. Теперь астрономы знают, почему так произошло.

Астрономы снова обнаружили, казалось бы, исчезнувшую 134 года назад звезду, которую впервые увидел один из самых известных астрономов. Оказалось, что звезда находится там же, где ее потерял Барнард. Статья опубликована в Journal of Astronomical History and Heritage, пишет New Scientist.

Эдвард Эмерсон Барнард был выдающимся астрономом. Он, например, известен тем, что в 1892 году обнаружил пятый спутник Юпитера – Амальтея. Это был первый за почти 300 лет спутник гигантской планеты, который обнаружили астрономы. До этого было известно, что у Юпитера только 4 спутника. Сейчас известно, что их 95.

За несколько недель до этого открытия Барнард увидел возле Венеры, у которой надеялся найти спутники (сейчас известно, что их нет) то, что ему казалось было звездой и об этом наблюдении он написал в статье под названием ​"Необъяснимое наблюдение".

Астроном оценил яркость звезды и пришел к выводу, что она имеет звездную величину 7. Чем меньше звездная величина, тем более тусклой является звезда. Люди с хорошим зрением в самую темную ночь могут увидеть звезды, только имеющие яркость до звездной величины 6.

Барнард искал эту звезду в единственном на тот момент каталоге звездного неба, но ее там не было. Позже астрономы не смог обнаружить эту звезду и ему показалось, что она исчезла. Но Барнард обнаружил там же, где находилась исчезнувшая звезда, примерно в 100 раз менее яркую звезду, имеющую звездную величину 11.

Желтый крест показывает место расположения "исчезнувшей" звезды Фото: New Scientist

Одни ученые предположили, что на самом деле астрономы увидел звезду со звездной величиной 11, которая временно стала ярче и таким образом можно было объяснить ее загадочное исчезновение. Другие ученые предположили, что Барнард увидел случайное отражение Венеры в его телескопе, которое он принял за звезду. Но эта загадка оставалась неразгаданной до сих пор.

Группа астрономов решила выяснить, что же на самом деле видел Барнард и куда исчезла звезда, если это вообще произошло. Астрономы решили еще раз проверить теорию об отражении Венеры. Для этого они использовали телескоп, оснащенный старинным окуляром, похожим на тот, который мог использовать Барнард.

Хотя Венера находилась не в том положении на небе, в котором Барнард наблюдал ее в 1892 году, сразу же ученые смогли увидеть рядом с планетой звезду. Но оказалось, что она имеет звездную величину 8 и выглядит ярче, чем звезда, которая занесена в звездный каталог.

Ученые пришли к выводу, что на самом деле Барнард увидел звезду со звездной величиной 11, которая казалась намного ярче из-за солнечного света, ведь Барнард проводил наблюдения перед рассветом.

По словам астрономов, ошибка Барнарда простительна, учитывая то, что определение яркости звезды на глаз было особым навыком во времена Барнарда, который имели только астрономы, изучающие переменные звезды.

