Астрономы впервые измерили массу планеты, которая свободно летит через Млечный Путь

Не все планеты вращаются вокруг звезд. Некоторые из них свободно блуждают по космосу. Астрономы впервые измерили массу и расстояние до одной из таких блуждающих планет.

Блуждающие по космосу планеты не являются чем-то удивительным. Астрономам известно уже много таких миров, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой и перемещаются по нашей галактике Млечный Путь в свободном полете. Ученым впервые удалось определить массу одной из блуждающих планет и расстояние до нее. Оказалось, что ее масса меньше, чем у Юпитера и находится планета ближе к центру нашей галактики. Астрономы считают, что в результате какого-то гравитационного влияния эта планета была выброшена из своей планетной системы. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет ScienceAlert.

Блуждающие планеты представляют собой относительно небольшие миры, которые отражают мало света, потому являются очень тусклыми. Поэтому эти планеты практически невозможно увидеть напрямую.

Обнаружить такие планеты можно с помощью гравитационного линзирования, когда блуждающая планета находится между Землей и далекой звездой. В этом случае гравитация планеты превращает данный мир в линзу, которая искажает и усиливает свет звезды. Благодаря этому свету можно увидеть блуждающую планету.

Чтобы определить массу линзирующего объекта, нужно знать, как далеко он находится от нас. Но сложно рассчитать расстояние до мира, который находится в постоянном движении и не связан гравитацией ни с какой звездой. Но астронома повезло. Они наблюдали с помощью гравитационного линзирования за блуждающей планетой используя наземные телескопы и космический телескоп Gaia, который уже выведен из эксплуатации.

Из-за того, что телескоп Gaia находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, он имеет немного другой обзор неба по сравнению с наземными телескопами. Свет от далекой звезды достигает космический телескоп и наземные телескопы в разное время. Это похоже на то, как наш мозг воспринимает расстояние по слегка смещенным световым сигналам с помощью двух глаз.

Поэтому астрономы смогли рассчитать расстояние до блуждающей планеты и ее массу. Расчеты показали, что масса блуждающего по нашей галактике мира составляет примерно 22% от массы Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. При этом расстояние до блуждающей планеты составляет примерно 9785 световых лет, а значит она находится намного ближе к центру Млечного Пути, чем Земля.

По словам ученых, это открытие демонстрирует, как скоординированные наблюдения могут преодолеть трудности в определении как положения, так и массы блуждающей планеты и улучшить понимание того, как формируются такие миры.

