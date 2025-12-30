Телескоп NASA показал "фабрику звезд" в галактике, которая врежется в Млечный Путь (фото)

Потрясающая фотография демонстрирует “фабрику по производству звезд” внутри соседней галактики Большое Магелланово Облако.

Космический телескоп NASA Хаббл сделал изображение области, где формируются новые звезды в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 000 световых лет от нас, пишет Daily Mail.

Данная "фабрика по производству звезд" находится так далеко от нас, что свету потребовалось 160 000 лет, чтобы он мог достичь камеры телескопа Хаббл. Это значит, что данный регион космоса в соседней галактике выглядит таким, каким он был 160 000 лет назад. Ширина этой "фабрики звезд" составляет 150 световых лет. Напоминаем, что один световой год – это примерно 9,6 триллиона километров. Для сравнения окружность экватора Земли составляет "всего" 40 000 км.

На снимке видны облака холодного водорода, которой является топливом для создания новых звезд. Они светятся ярко-красным светом там, где формируются новые звезды и сияют молодые звезды.Некоторые молодые звезды обрушили на окружающую среду мощные звездные ветры, которые высекают в галактическом газе гигантские пузыри.

Космический телескоп NASA Хаббл сделал изображение области, где формируются новые звезды в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 000 световых лет от нас Фото: NASA

Большое Магелланово Облако — это карликовая неправильная галактика, спутник нашей галактики Млечный Путь. Ее диаметр составляет примерно 14 000 световых лет и содержит она примерно 5 миллиардов звезд. Для сравнения, диаметр Млечного Пути составляет 100 000 световых лет и в нашей галактике находится от 200 до 400 миллиардов звезд.

Большое Магелланово Облако — это крупнейшая и самая массивная галактика-спутник Млечного Пути. Она видна невооруженным глазом с Земли, но только в Южном полушарии.

Некоторые астрономы считают, что галактика Большое Магелланово Облако движется в сторону Млечного Пути быстрее, чем считалось ранее. Поэтому примерно через 2 миллиарда лет она врежется в нашу галактику. Согласно прогнозам астрономов, это может привести к тому, что Солнечная система вместе с Землей будет выброшена в межгалактическое пространство.

Космический телескоп Хаббл находится на низкой околоземной орбите уже 35 лет и все это время открывает для нас далекие уголки космоса. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

