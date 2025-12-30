Телескоп NASA показав "фабрику зірок" у галактиці, яка вріжеться в Чумацький Шлях (фото)

Приголомшлива фотографія демонструє "фабрику з виробництва зірок" всередині сусідньої галактики Велика Магелланова Хмара.

Космічний телескоп NASA Габбл зробив зображення області, де формуються нові зірки в галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані 160 000 світлових років від нас, пише Daily Mail.

Ця "фабрика з виробництва зірок" розташована так далеко від нас, що світлу знадобилося 160 000 років, щоб воно могло досягти камери телескопа Хаббл. Це означає, що цей регіон космосу в сусідній галактиці виглядає таким, яким він був 160 000 років тому. Ширина цієї "фабрики зірок" становить 150 світлових років. Нагадуємо, що один світловий рік — це приблизно 9,6 трильйона кілометрів. Для порівняння окружність екватора Землі становить "всього" 40 000 км.

На знімку видно хмари холодного водню, якій є паливом для створення нових зірок. Вони світяться яскраво-червоним світлом там, де формуються нові зірки і сяють молоді зірки. Деякі молоді зірки обрушили на навколишнє середовище потужні зоряні вітри, що висікають у галактичному газі гігантські бульбашки.

Космічний телескоп NASA Габбл зробив зображення області, де формуються нові зірки в галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані 160 000 світлових років від нас Фото: solar-system

Велика Магелланова Хмара — це карликова неправильна галактика, супутник нашої галактики Чумацький Шлях. Її діаметр становить приблизно 14 000 світлових років і містить вона приблизно 5 мільярдів зірок. Для порівняння, діаметр Чумацького Шляху становить 100 000 світлових років і в нашій галактиці знаходиться від 200 до 400 мільярдів зірок.

Велика Магелланова Хмара — це найбільша і наймасивніша галактика-супутник Чумацького Шляху. Її видно неозброєним оком із Землі, але тільки в Південній півкулі.

Деякі астрономи вважають, що галактика Велика Магелланова Хмара рухається в бік Чумацького Шляху швидше, ніж вважалося раніше. Тому приблизно через 2 мільярди років вона вріжеться в нашу галактику. Згідно з прогнозами астрономів, це може призвести до того, що Сонячна система разом із Землею буде викинута в міжгалактичний простір.

Космічний телескоп Габбл перебуває на низькій навколоземній орбіті вже 35 років і весь цей час відкриває для нас далекі куточки космосу. Це спільний проєкт NASA та Європейського космічного агентства.

