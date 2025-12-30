Що таке магнітне поле Сонця і як воно впливає на нашу планету

Магнітне поле Сонця постійно рухається і змінюється і, по суті, ніколи не буває однаковим. Воно так само важливе, як і магнітне поле Землі.

Сонце — це зірка з сильним магнітним полем, лінії магнітної енергії якого поширюються в усіх напрямках. На відміну від Землі, яка оточена набагато простішим магнітним полем, здатним рухатися на північ і південь, магнітні поля Сонця, складні, вони рухаються в різні боки і спричиняють усе: від сонячних плям до сонячних бур і сонячних спалахів, пише Discover Magazine.

Що таке магнітне поле Сонця?

Сонце — це зірка з безліччю магнітних полів. Її магнетизм генерується за рахунок дуже гарячої плазми.

Сонце не тверде, воно складається з газу і гарячої плазми, що частково пояснює високу магнітну активність зірки і газових планет у Сонячній системі. Саме тому Сатурн, Уран і Нептун так сильно намагнічені, хоча і меншою мірою, ніж Сонце, і їхні магнітні поля виникають із провідних рідин усередині.

Коли заряджені частинки створюють рух, вони також створюють магнітне поле. Частина магнітного поля виходить із Сонця, а частина повертається назад у зірку.

Як магнітні поля Сонця створюють сонячні спалахи?

Магнітне поле Сонця впливає на рух плазми на поверхні Сонця, але воно фактично не впливає на кількість випромінюваного Сонцем тепла. Проте магнетизм Сонця формує сонячну активність.

Магнетизм настільки фундаментальний для Сонця, що він впливає не тільки на саме Сонце, він впливає на всю Сонячну систему. Сонячні спалахи, наприклад, — це величезні вибухи, які відбуваються, коли магнітні поля Сонця зв'язуються одне з одним, а їхні лінії спочатку розриваються, а потім з'єднуються.

Найбільші спалахи, звані спалахами класу X, можуть призвести до глобального відключення радіозв'язку на Землі. Крім того, на поверхні Сонця є темні сонячні плями. Це, по суті, скупчення плазми з дуже інтенсивними магнітними полями.

І хоча сонячні плями виглядають темними, вони не позбавлені світла. Якщо прибрати одну сонячну пляму з поверхні Сонця, вона буде приблизно такою ж яскравою, як повний Місяць.

Магнітне поле Сонця постійно рухається і змінюється, і, по суті, ніколи не буває однаковим. Кожні 11 років на Сонці настільки сильно заплутуються магнітні поля, що воно досягає так званого сонячного максимуму. У цей час з'являється найбільша кількість сонячних плям, сонячних бур через складність магнітного поля. Але також є сонячний мінімум, коли магнітні поля не так сильно заплутані і стають простішими. Вважається, що зараз на Сонці триває сонячний максимум.

Вплив магнітного поля Сонця на Землю

Полярні сяйва на Землі спричинені частинками сонячного вітру, на які впливає магнітне поле Сонця. Оскільки сонячні частинки взаємодіють із магнітним полем Землі, спричиняючи зіткнення з газами, такими як кисень і азот, з'являється яскраве різнокольорове світіння в атмосфері. Юпітер і Сатурн мають схожі полярні сяйва з тих самих причин.

Зрештою, вся справа в сонячному динамо, постійному русі всередині Сонця. Коли частинки заплутуються, накопичується багато магнетизму, що може призвести до сплеску сонячної енергії.

