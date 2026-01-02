Впервые мышь родила детеныша после полета в космос: почему это важно для людей (фото)

Самка мыши, которая провела две недели на борту китайской космической станции “Тяньгун”, родила здоровых детенышей после возвращения на Землю. Это первый случай рождения потомства у млекопитающих, побывавших в космосе.

Четыре мыши отправились в космос в качестве астронавтов и одна из них после возвращения на Землю стала матерью. Рождение детенышей у мыши демонстрирует, что кратковременный космический полет не ухудшает репродуктивные способности млекопитающих. Этот эксперимент имеет большое значение для человечества, ведь люди собираются покорить другие миры Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

31 октября Китай отправил на свою космическую станцию "Тяньгун" четырех мышей на борту космического корабля "Шэньчжоу-21". В течение двух недель грызуны жили в условиях невесомости и подвергались воздействию космического излучения и специфических условий жизни на орбите. Мыши благополучно вернулись на Землю 14 ноября. А 10 декабря, одна из самок родила девять здоровых детенышей.

Відео дня

Космическая станция "Тяньгун" Фото: Daily Mail

В предыдущем исследовании сперма мышей, побывавших в космосе, использовалась для оплодотворения самок мышей на Земле. В новом эксперименте выжили шесть детенышей, и китайские ученые считают это нормальным показателем выживаемости. Детеныши активны и хорошо развиваются.

По словам ученых из Института зоологии Китайской академии наук, кратковременный космический полет не повредил репродуктивной способности мышей.

Мыши имеют большое генетическое сходство с людьми, быстро размножаются и реагируют на физиологические стрессы такими способами, которые часто отражают человеческую биологию. Если космические условия нарушат что-то фундаментальное в репродуктивной системе млекопитающих, это сначала проявится у мышей.

Самка мыши, которая провела две недели на борту китайской космической станции "Тяньгун", родила здоровых детенышей после возвращения на Землю Фото: CCTV

В течение всего пребывания на орбите мыши жили в тщательно контролируемых условиях. Свет включался в 7 утра и выключался в 7 вечера, чтобы поддерживать земной циркадный ритм. Их пища была сбалансированной по питательным веществам. Направленный поток воздуха поддерживал чистоту в месте их обитания.

Теперь ученые будут внимательно наблюдать за этими "космическими детенышами", отслеживая их рост и проверяя физиологические изменения, которые могут указывать на скрытые последствия пребывания их матери в космосе. Они также проверят, могут ли эти детеныши нормально размножаться сами в будущем.

Прежде чем люди попытаются совершить полет на Марс или основать постоянные поселения на Луне, ученым необходимо выяснить, нормально ли происходит размножение млекопитающих в космосе.

Могут ли млекопитающие зачать, выносить и родить в условиях очень низкой гравитации? Повреждают ли космические лучи яйцеклетки или сперматозоиды таким образом, что это проявляется только в следующем поколении? Новый эксперимент пока не даст ответов на эти вопросы, но это многообещающее начало.

Как уже писал Фокус, Китай показал новый космический корабль для полетов на орбитальную станцию "Тяньгун".

Также Фокус писал о том, что ожидать от планет Солнечной системы в 2026 году. В определенные дни в этом году будет самое лучшее время для наблюдения за планетами, когда они будут самыми яркими.