Уперше миша народила дитинча після польоту в космос: чому це важливо для людей (фото)

Самка миші, яка провела два тижні на борту китайської космічної станції "Тяньгун", народила здорових дитинчат після повернення на Землю. Це перший випадок народження потомства у ссавців, які побували в космосі.

Чотири миші вирушили в космос як астронавти і одна з них після повернення на Землю стала матір'ю. Народження дитинчат у миші демонструє, що короткочасний космічний політ не погіршує репродуктивні здібності ссавців. Цей експеримент має велике значення для людства, адже люди збираються підкорити інші світи Сонячної системи, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

31 жовтня Китай відправив на свою космічну станцію "Тяньгун" чотирьох мишей на борту космічного корабля "Шеньчжоу-21". Протягом двох тижнів гризуни жили в умовах невагомості і піддавалися впливу космічного випромінювання і специфічних умов життя на орбіті. Миші благополучно повернулися на Землю 14 листопада. А 10 грудня, одна з самок народила дев'ять здорових дитинчат.

Відео дня

Космічна станція "Тяньгун" Фото: Daily Mail

У попередньому дослідженні сперма мишей, які побували в космосі, використовувалася для запліднення самок мишей на Землі. У новому експерименті вижили шість дитинчат, і китайські вчені вважають це нормальним показником виживання. Дитинчата активні та добре розвиваються.

За словами вчених з Інституту зоології Китайської академії наук, короткочасний космічний політ не зашкодив репродуктивній здатності мишей.

Миші мають велику генетичну схожість із людьми, швидко розмножуються і реагують на фізіологічні стреси такими способами, які часто відображають людську біологію. Якщо космічні умови порушать щось фундаментальне в репродуктивній системі ссавців, це спочатку проявиться в мишей.

Самка миші, яка провела два тижні на борту китайської космічної станції "Тяньгун", народила здорових дитинчат після повернення на Землю Фото: CCTV

Протягом усього перебування на орбіті миші жили в ретельно контрольованих умовах. Світло вмикалося о 7 ранку і вимикалося о 7 вечора, щоб підтримувати земний циркадний ритм. Їхня їжа була збалансованою за поживними речовинами. Спрямований потік повітря підтримував чистоту в місці їхнього проживання.

Тепер вчені будуть уважно спостерігати за цими "космічними дитинчатами", відстежуючи їхній ріст і перевіряючи фізіологічні зміни, які можуть вказувати на приховані наслідки перебування їхньої матері в космосі. Вони також перевірять, чи можуть ці дитинчата нормально розмножуватися самі в майбутньому.

Перш ніж люди спробують здійснити політ на Марс або заснувати постійні поселення на Місяці, вченим необхідно з'ясувати, чи нормально відбувається розмноження ссавців у космосі.

Чи можуть ссавці зачати, виносити і народити в умовах дуже низької гравітації? Чи пошкоджують космічні промені яйцеклітини або сперматозоїди таким чином, що це проявляється тільки в наступному поколінні? Новий експеримент поки що не дасть відповідей на ці запитання, але це багатообіцяючий початок.

Як уже писав Фокус, Китай показав новий космічний корабель для польотів на орбітальну станцію "Тяньгун".

Також Фокус писав про те, що очікувати від планет Сонячної системи у 2026 році. У певні дні цього року буде найкращий час для спостереження за планетами, коли вони будуть найяскравішими.