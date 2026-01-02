Що очікувати від планет Сонячної системи 2026 року: ключові події та дати (фото)

У певні дні цього року буде найкращий час для спостереження за планетами Сонячної системи, коли вони будуть найяскравішими.

Хочете дізнатися, коли кожна планета Сонячної системи буде найяскравішою в нічному небі або коли ви зможете спостерігати захопливі планетарні з'єднання у 2026 році? Видання Space представляє опис основних планетарних подій року.

Меркурій

Меркурій, найменша з планет, яку можна побачити неозброєним оком, з'являється як вечірня зірка на західному небі, приблизно через годину після заходу Сонця. Як ранкова зірка, Меркурій з'являється приблизно за годину до сходу Сонця на східному небі. Меркурій зазвичай виглядає як яскрава "зірка" з жовтуватим відтінком.

У 2026 році Меркурій увечері буде найкраще видно в нічному небі з 5 до 26 лютого, а вранці — з 13 листопада до 4 грудня.

Увечері 18 лютого Меркурій буде найяскравішим.

Венера

Венера, з її майже круговою орбітою і діаметром всього на 640 кілометрів меншим, ніж у Землі, сяє яскравим, стійким сріблястим світлом.

У 2026 році Венера ввечері буде найкраще видна в нічному небі з 8 березня до 14 жовтня, а вранці — з 3 листопада до 31 грудня.

Але найяскравішою Венера буде на вечірньому небі 19 вересня і на ранковому небі 29 листопада.

8 березня можна буде спостерігати планетарне з'єднання Венери із Сатурном, коли дві планети перебуватимуть близько і ніби на одній лінії. 9 червня буде планетарне з'єднання Венери з Юпітером.

Венеру видно у верхній частині фотографії Фото: space.com

Марс

Марс сяє як зірка жовтувато-оранжевого відтінку і може значно змінювати свою яскравість.

У 2026 році Марс буде найкраще видно вранці з 18 березня до 31 грудня.

9 січня Марс матиме з'єднання із Сонцем, коли планета перебуватиме на дальньому боці Сонячної системи приблизно за 356 мільйонів кілометрів від Землі. Тобто Марс у цей час перебуватиме найдалі від нашої планети.

Лише до кінця року яскравість Марса збільшиться, а всю іншу частину року планета буде здебільшого доволі тьмяною, адже її закриватиме світло Сонця.

20 квітня у Марса буде планетарне з'єднання із Сатурном і Меркурієм, 4 липня — з ураном, а 16 листопада — з Юпітером.

Юпітер

Юпітер, гігантська планета приблизно в 11 разів більша за Землю, сяє яскравим сріблясто-білим світлом.

У 2026 році Юпітер увечері буде найкраще видно в нічному небі з 10 січня до 7 липня, а вранці — до 9 січня, а потім із 19 серпня до 31 грудня.

Найяскравішим Юпітер буде до 22 січня. 9 червня Юпітер утворює пару з Венерою в планетарному з'єднанні.

Ліворуч видно Юпітер і Венера Фото: space.com

Сатурн

Сатурн сяє як жовтувато-біла "зірка" помірної яскравості. Його знамениті кільця, невидимі неозброєним оком, у 2025 році стали видні збоку і протягом кількох тижнів їх було практично неможливо побачити. Зараз вони поступово знову стають видимими.

У 2026 році Юпітер увечері буде найкраще видно в нічному небі до 8 березня, а потім із 4 жовтня до 31 грудня, а вранці — з 12 квітня до 3 жовтня.

15 лютого Сатурн перебуватиме в з'єднанні з Нептуном, а 20 квітня — з Марсом і Меркурієм.

Уран

Уран можна побачити неозброєним оком у дуже темному небі при уважному спостереженні. Планета виглядає досить яскраво і її легко знайти за допомогою бінокля.

У 2026 році Уран ввечері буде найкраще видно в нічному небі до 5 травня, а потім із 25 листопада до 31 грудня, а вранці — з 9 червня до 24 листопада.

Але найбільш яскравим Уран буде з 24 жовтня по 30 грудня.

4 липня Уран Сатурн перебуватиме в з'єднанні з Марсом.

Нептун

Нептун буде видно тільки в бінокль або телескоп і має блакитно-сірий відтінок.

У 2026 році Уран ввечері буде найкраще видно в нічному небі до 6 березня травня, а потім із 25 вересня до 31 грудня, а вранці — з 8 квітня до 24 вересня.

Нептун буде найяскравішим із 28 липня до 24 листопада.

