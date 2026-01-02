Что ожидать от планет Солнечной системы в 2026 году: ключевые события и даты (фото)

В определенные дни в этом году будет самое лучшее время для наблюдения за планетами Солнечной системы, когда они будут самыми яркими.

Хотите узнать, когда каждая планета Солнечной системы будет наиболее яркая в ночном небе или когда вы сможете наблюдать захватывающие планетарные соединения в 2026 году? Издание Space представляет описание основных планетарных событий года.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Меркурий

Меркурий, самая маленькая из планет, которую можно увидеть невооруженным глазом, появляется как вечерняя звезда на западном небе, примерно через час после заката Солнца. Как утренняя звезда, Меркурий появляется примерно за час до восхода Солнца на восточном небе. Меркурий обычно выглядит как яркая "звезда" с желтоватым оттенком.

Відео дня

В 2026 году Меркурий вечером будет лучше всего виден в ночном небе с 5 по 26 февраля, а утром – с 13 ноября по 4 декабря.

Вечером 18 февраля Меркурий будет самым ярким.

Венера

Венера, с ее почти круговой орбитой и диаметром всего на 640 километров меньше, чем у Земли, сияет ярким, устойчивым серебристым светом.

В 2026 году Венера вечером будет лучше всего видна в ночном небе с 8 марта по 14 октября, а утром – с 3 ноября по 31 декабря.

Но самой яркой Венера будет на вечернем небе 19 сентября и на утреннем небе 29 ноября.

8 марта можно будет наблюдать планетарное соединение Венеры с Сатурном, когда две планеты будут находится близко и как бы на одной линии. 9 июня будет планетарное соединение Венеры с Юпитером.

Венера видна в верхней части фотографии Фото: space.com

Марс

Марс сияет как звезда желтовато-оранжевого оттенка и может значительно менять свою яркость.

В 2026 году Марс будет лучше всего виден утром с 18 марта по 31 декабря.

9 января у Марса будет соединение с Солнцем, когда планета будет находится на дальней стороне Солнечной системы примерно в 356 миллионах километров от Земли. То есть Марс в это время будет находится дальше всего от нашей планеты.

Только к концу года яркость Марса увеличиться, а всю остальную часть года планета будет в основном достаточно тусклой, ведь ее будет закрывать свет Солнца.

20 апреля у Марса будет планетарное соединение с Сатурном и Меркурием, 4 июля – с ураном, а 16 ноября – с Юпитером.

Юпитер

Юпитер, гигантская планета примерно в 11 раз больше Земли, сияет ярким серебристо-белым светом.

В 2026 году Юпитер вечером будет лучше всего виден в ночном небе с 10 января по 7 июля, а утром – до 9 января, а затем с 19 августа по 31 декабря.

Самым ярким Юпитер будет до 22 января. 9 июня Юпитер образует пару с Венерой в планетарном соединении.

Слева видны Юпитер и Венера Фото: space.com

Сатурн

Сатурн сияет как желтовато-белая "звезда" умеренной яркости. Его знаменитые кольца, невидимые невооруженным глазом, в 2025 году стали видны сбоку и на протяжении нескольких недель их было практически невозможно увидеть. Сейчас они постепенно снова становятся видны.

В 2026 году Юпитер вечером будет лучше всего виден в ночном небе до 8 марта, а затем с 4 октября по 31 декабря, а утром – с 12 апреля по 3 октября.

15 февраля Сатурн будет находиться в соединении с Нептуном, а 20 апреля – с Марсом и Меркурием.

Уран

Уран можно увидеть невооруженным глазом в очень темном небе при внимательном наблюдении. Планета выглядит достаточно ярко и ее легко найти с помощью бинокля.

В 2026 году Уран вечером будет лучше всего виден в ночном небе до 5 мая, а затем с 25 ноября по 31 декабря, а утром – с 9 июня по 24 ноября.

Но наиболее ярким Уран будет с 24 октября по 30 декабря.

4 июля Уран Сатурн будет находиться в соединении с Марсом.

Нептун

Нептун будет виден только в бинокль или телескоп и имеет голубовато-серый оттенок.

В 2026 году Уран вечером будет лучше всего виден в ночном небе до 6 марта мая, а затем с 25 сентября по 31 декабря, а утром – с 8 апреля по 24 сентября.

Нептун будет наиболее ярким с 28 июля по 24 ноября.

Как уже писал Фокус, в 2026 году можно будет наблюдать 13 полнолуний, а также редкие затмения.