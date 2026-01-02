Астрономи вперше виміряли масу планети, яка вільно летить через Чумацький Шлях

Не всі планети обертаються навколо зірок. Деякі з них вільно блукають космосом. Астрономи вперше виміряли масу і відстань до однієї з таких блукаючих планет.

Планети, що блукають космосом, не є чимось дивовижним. Астрономам відомо вже багато таких світів, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою і переміщаються по нашій галактиці Чумацький Шлях у вільному польоті. Вченим вперше вдалося визначити масу однієї з блукаючих планет і відстань до неї. Виявилося, що її маса менша, ніж у Юпітера і розташована планета ближче до центру нашої галактики. Астрономи вважають, що внаслідок якогось гравітаційного впливу ця планета була викинута зі своєї планетної системи. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише ScienceAlert.

Блукаючі планети являють собою відносно невеликі світи, які відбивають мало світла, тому є дуже тьмяними. Тому ці планети практично неможливо побачити безпосередньо.

Виявити такі планети можна за допомогою гравітаційного лінзування, коли блукаюча планета перебуває між Землею і далекою зіркою. У цьому разі гравітація планети перетворює цей світ на лінзу, яка спотворює і підсилює світло зірки. Завдяки цьому світлу можна побачити блукаючу планету.

Щоб визначити масу об'єкта, що лінзує, потрібно знати, як далеко він розташований від нас. Але складно розрахувати відстань до світу, який перебуває в постійному русі і не пов'язаний гравітацією з жодною зіркою. Але астрономам пощастило. Вони спостерігали за допомогою гравітаційного лінзування за блукаючою планетою, використовуючи наземні телескопи і космічний телескоп Gaia, який вже виведений з експлуатації.

Через те, що телескоп Gaia перебуває на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі, він має трохи інший огляд неба порівняно з наземними телескопами. Світло від далекої зірки досягає космічний телескоп і наземні телескопи в різний час. Це схоже на те, як наш мозок сприймає відстань за злегка зміщеними світловими сигналами за допомогою двох очей.

Тому астрономи змогли розрахувати відстань до блукаючої планети та її масу. Розрахунки показали, що маса блукаючого нашою галактикою світу становить приблизно 22% від маси Юпітера, найбільшої планети Сонячної системи. При цьому відстань до планети, що блукає, становить приблизно 9785 світлових років, а отже, вона розташована набагато ближче до центру Чумацького Шляху, ніж Земля.

За словами вчених, це відкриття демонструє, як скоординовані спостереження можуть подолати труднощі у визначенні як положення, так і маси блукаючої планети і поліпшити розуміння того, як формуються такі світи.

