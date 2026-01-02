Вам не удастся пошевелить пальцами ног по одному: антрополог рассказал, почему

Некоторые животные, например, шимпанзе способны орудовать пальцами ног также хорошо, как и пальцами рук. Однако большинство людей на планете не способны шевелить пальцами ног по одному, и вот почему.

Люди отлично освоили навык управления пальцами рук, однако, когда речь заходит о пальцах ног, ситуация становится немного сложнее. Наблюдения показывают, что большинство людей на планете не способны шевелить пальцами ног по одному и, по словам биолога-антрополога, на то есть веская причина, пишет Live Science.

По словам доцента кафедры биологической антропологии в Университете Тенесси Стивена Лаутйценхайзера, ему нравится наблюдать за шимпанзе в зоопарке, так как эти животные научились использовать свои ноги почти также хорошо, как и руки. Но почему люди не могут использовать свои ноги так же быстро и легко, как пальцы рук, чтобы хватать предметы?

Лаутйценхайзер изучает биомеханику современной человеческой стопы и голеностопного сустава, используя механические принципы движения, чтобы понять, как силы влияют на форму нашего тела и как люди в целом менялись с течением времени. По сути, наши мышцы, мозг и эволюция человеческих стоп — все это играет роль в том, почему мы не способны шевелить пальцами ног по отдельно друг от друга.

Эволюция человеческой стопы

Люди — приматы, то есть принадлежат к той же группе, что и обезьяны, такие как шимпанзе Райли. Более того, шимпанзе — по сути, являются нашими ближайшими генетическими родственниками — они разделяют с нами почти 98,8% ДНК.

По словам антрополога, эволюция — часть ответа на вопрос, почему у шимпанзе столь ловкие пальцы ног, в то время как человеческие кажутся весьма неуклюжими. Наши очень древние предки, вероятно, передвигались так же, как и шимпанзе, используя как руки, так и ноги. Но со временем они начали ходить на двух ногах, а потому человеческим стопам потребовались изменения, способные помочь нам сохранить равновесие и поддерживать тело при прямохождении. В результате подвижность пальцев ног стала менее важное.

В то же время руки начали играть более важную роль, например, в использовании инструментов. Со временем наши пальцы стали лучше двигаться самостоятельно. Люди используют руки для множества задач, таких как рисование, отправка сообщений или игра на музыкальном инструменте. Простыми словами, ответ достаточно прост: человеческие стопы и руки эволюционировали для разных целей.

Мышцы, которые двигают пальцы рук или ног

Эволюция привела к этим различиям, физически адаптировав наши мышцы, кости и сухожилия для лучшей поддержки ходьбы и равновесия. По словам Лаутйценхайзера, человеческие руки и ноги имеют схожую анатомию — имеют пять пальцев, которые приводятся в движение мышцами и сухожилиями. Однако есть и различия — например, в стопе человека 29 мышц, которые помогают ходить и сохранять равновесие в положении стоя, в руках — 34 мышцы.

Исследования показывают, что большинство мышц стопы позволяют нам опускать пальцы вниз или поднимать их вверх. Эти же мышцы помогают стопам слегка поворачиваться внутрь или наружу, а также сохранять равновесие на неровной поверхности. Все эти движения работают вместе, помогая вам безопасно ходить и бегать.

По словам антрополога, важную роль в нашей жизни играет большой палец, так как именно он помогает продвигать тело вперед при ходьбе и имеет дополнительные мышцы, отвечающие только за его движение. При этом остальные четыре пальца не имеют дополнительных мышц: несколько основных мышц в нижней части стопы и в икре одновременно двигают все четыре пальца. Простыми словами, именно поэтому они не слишком способны двигаться автономно. Для сравнения, на руках шесть основных групп мышц помогают двигать каждым пальцем отдельно.

