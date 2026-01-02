Вам не вдасться поворухнути пальцями ніг по одному: антрополог розповів, чому

Деякі тварини, наприклад, шимпанзе здатні орудувати пальцями ніг так само добре, як і пальцями рук. Однак більшість людей на планеті не здатні ворушити пальцями ніг по одному, і ось чому.

Люди чудово опанували навички управління пальцями рук, однак, коли мова заходить про пальці ніг, ситуація стає трохи складнішою. Спостереження показують, що більшість людей на планеті не здатні ворушити пальцями ніг по одному і, за словами біолога-антрополога, на те є вагома причина, пише Live Science.

За словами доцента кафедри біологічної антропології в Університеті Теннессі Стівена Лаутйценхайзера, йому подобається спостерігати за шимпанзе в зоопарку, бо ці тварини навчилися використовувати свої ноги майже так само добре, як і руки. Але чому люди не можуть використовувати свої ноги так само швидко і легко, як пальці рук, щоб хапати предмети?

Лаутйценхайзер вивчає біомеханіку сучасної людської стопи й гомілковостопного суглоба, використовуючи механічні принципи руху, щоб зрозуміти, як сили впливають на форму нашого тіла і як люди загалом змінювалися з плином часу. По суті, наші м'язи, мозок і еволюція людських стоп — усе це відіграє роль у тому, чому ми не здатні ворушити пальцями ніг окремо один від одного.

Еволюція людської стопи

Люди — примати, тобто належать до тієї ж групи, що й мавпи, такі як шимпанзе Райлі. Ба більше, шимпанзе — по суті, є нашими найближчими генетичними родичами — вони розділяють із нами майже 98,8% ДНК.

За словами антрополога, еволюція — частина відповіді на запитання, чому в шимпанзе настільки спритні пальці ніг, тоді як людські здаються вельми незграбними. Наші дуже давні предки, ймовірно, пересувалися так само як і шимпанзе, використовуючи як руки, так і ноги. Але з часом вони почали ходити на двох ногах, а тому людські стопи потребували змін, здатних допомогти нам зберегти рівновагу і підтримувати тіло під час прямоходіння. У результаті рухливість пальців ніг стала менш важливою.

Водночас руки почали відігравати важливішу роль, наприклад, у використанні інструментів. Згодом наші пальці стали краще рухатися самостійно. Люди використовують руки для безлічі завдань, таких як малювання, надсилання повідомлень або гра на музичному інструменті. Простими словами, відповідь досить проста: людські стопи та руки еволюціонували для різних цілей.

М'язи, які рухають пальці рук або ніг

Еволюція призвела до цих відмінностей, фізично адаптувавши наші м'язи, кістки та сухожилля для кращої підтримки ходьби та рівноваги. За словами Лаутйценхайзера, людські руки та ноги мають схожу анатомію — мають п'ять пальців, які приводяться в рух м'язами та сухожиллями. Однак є й відмінності — наприклад, у стопі людини 29 м'язів, які допомагають ходити та зберігати рівновагу в положенні стоячи, у руках — 34 м'язи.

Дослідження показують, що більшість м'язів стопи дають нам змогу опускати пальці донизу або підіймати їх догори. Ці ж м'язи допомагають стопам злегка повертатися всередину або назовні, а також зберігати рівновагу на нерівній поверхні. Усі ці рухи працюють разом, допомагаючи вам безпечно ходити й бігати.

За словами антрополога, важливу роль у нашому житті відіграє великий палець, тому що саме він допомагає просувати тіло вперед під час ходьби та має додаткові м'язи, що відповідають тільки за його рух. При цьому решта чотири пальці не мають додаткових м'язів: кілька основних м'язів у нижній частині стопи та в ікрі одночасно рухають усі чотири пальці. Простими словами, саме тому вони не надто здатні рухатися автономно. Для порівняння, на руках шість основних груп м'язів допомагають рухати кожним пальцем окремо.

