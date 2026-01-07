Мужчина нашел тайный грот, копая пруд для уток: он открыл памятник архитектуры I степени (видео)

Британец, копая пруд для уток в своем саду, случайно обнаружил тайный проход. Он вел в удивительный грот, украшенный 4,6 млн ракушек.

Открытие было сделано в Маргейте, графство Кент, в 1835 году, но до сих пор загадка Ракушечного грота не была раскрыта.

Этот грот в длину около 21 метра, а в высоту 2,4 метра. Его стены покрыты мозаикой из ракушек, которая включает в себя около 4,6 млн ракушек, среди которых мидии, моллюски, улитки, устрицы и гребешки, пишет Фокус.

На загадочной мозаике, с помощью ракушек, изображены звезды, спирали, геометрические узоры и загадочные символы, смысл которых не могут разгадать уже два столетия.

Ракушечный грот делает уникальным его масштаб и красота мозаики. Никто не знает, когда и зачем был построен этот грот.

Эксперты и любители тайн выдвигали самые разные теории: садовая причуда эксцентрика XVIII века, перестроенная средневековая пещера, языческое ритуальное место, даже древний астрономический календарь. Но ни к одной из этих теорий не удалось найти убедительных доказательств.

Для посетителей грот был открыт в конце 1830-х годов, и с тех пор научное сообщество, а также любители загадок спорят о предназначении грота.

Эксперты говорят, что большинство ракушек были принесены в грот из заливов Кента, но некоторые, судя по всему, были привезены издалека. Этот факт говорит о том, что автор Ракушечного грота имел доступ к сетям сбора огромного количества раковин.

Реставраторы также выяснили, что раковины были скреплены клеем животного происхождения, а сами рисунки, скорее всего, выполнены с мастерством и терпением древних ремесленников.

Сегодня Ракушечный грот является памятником архитектуры I степени и стал местной достопримечательностью.

