Чоловік знайшов таємний грот, копаючи ставок для качок: він відкрив пам'ятку архітектури I ступеня (відео)

Британець, копаючи ставок для качок у своєму саду, випадково виявив таємний прохід. Він вів у дивовижний грот, прикрашений 4,6 млн черепашок.

Відкриття було зроблено в Маргейті, графство Кент, 1835 року, але досі загадка Черепашкового грота не була розкрита.

Цей грот завдовжки близько 21 метра, а заввишки 2,4 метра. Його стіни вкриті мозаїкою з черепашок, яка містить близько 4,6 млн черепашок, серед яких мідії, молюски, равлики, устриці та гребінці, пише Фокус.

На загадковій мозаїці, за допомогою черепашок, зображені зірки, спіралі, геометричні візерунки і загадкові символи, сенс яких не можуть розгадати вже два століття.

Черепашковий грот робить унікальним його масштаб і краса мозаїки. Ніхто не знає, коли і навіщо був побудований цей грот.

Експерти і любителі таємниць висували найрізноманітніші теорії: садова примха ексцентрика XVIII століття, перебудована середньовічна печера, язичницьке ритуальне місце, навіть стародавній астрономічний календар. Але до жодної з цих теорій не вдалося знайти переконливих доказів.

Для відвідувачів грот відкрили наприкінці 1830-х років, і відтоді наукове співтовариство, а також любителі загадок сперечаються про призначення грота.

Експерти кажуть, що більшість черепашок були принесені в грот із заток Кента, але деякі, судячи з усього, були привезені здалеку. Цей факт свідчить про те, що автор Черепашкового грота мав доступ до мереж збору величезної кількості раковин.

Реставратори також з'ясували, що раковини були скріплені клеєм тваринного походження, а самі малюнки, найімовірніше, виконані з майстерністю і терпінням древніх ремісників.

Сьогодні Черепашковий грот є пам'яткою архітектури I ступеня і став місцевою визначною пам'яткою.

