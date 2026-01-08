Что происходит на Земле всего за одну секунду: поверить слишком сложно (видео)
Сколько всего может происходить на всей Земле за одну секунду? Кажется, что этот список не может быть слишком большим, но на самом деле, дела обстоят иначе.
Познавательный Youtube-канал GeoGlobeTales собрал данные о том, что происходит на планете всего за одну секунду. И список всего происходящего действительно поражает.
К примеру, за одну секунду на Земле рождаются четыре ребенка, в основном в Азии, Африке и Южной Америке. Также за этот крошечный промежуток времени во всем мире умирает 2 человека.
Согласно собранной статистике, за секунду человечество успевает отправить 4 млн электронных писем, 3 млн текстовых сообщений и 10 тыс. постов в X. В это же время Google обрабатывает более 100 тыс. поисковых запросов. Более 5 млн лайков ставятся в социальных сетях.
Каждую секунду на Земле выпивается 23 тыс. чашек кофе, открывается 25 тыс. банок Кока-Коллы и съедается 400 кусков пиццы.
Также каждую секунду в землю ударяет 100 молний, а свет делает 7 оборотов вокруг Земли. В целом, наша планета проносится вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. За одну секунду на Земле происходит одно землетрясение.
На дорогах во всем мире за одну секунду происходит два ДТП. В мире сжигается более 1200 баррелей нефти, а в атмосферу попадает 1100 тонн CO₂.
Что же касается денег, то за одну секунду Илон Маск зарабатывает примерно около 3 тыс. долларов, а компания Amazon – около 15 тыс. долларов в секунду.
Напомним, ученые рассказали, сколько на самом деле длится секунда. Всем известно, что в сутках 24 часа, в одном часе 60 минут, а в минуте 60 секунд. Значит секунда — это 1/86400 суток. Люди привыкли думать о секунде, как о фиксированной единице прироста времени, но на протяжении столетий эта единица менялась несколько раз.