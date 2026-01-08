Що відбувається на Землі всього за одну секунду: повірити занадто складно (відео)

Скільки всього може відбуватися на всій Землі за одну секунду? Здається, що цей список не може бути занадто великим, але насправді все інакше.

Пізнавальний Youtube-канал GeoGlobeTales зібрав дані про те, що відбувається на планеті всього за одну секунду. І список всього, що відбувається, дійсно вражає.

Приміром, за одну секунду на Землі народжуються чотири дитини, переважно в Азії, Африці та Південній Америці. Також за цей крихітний проміжок часу в усьому світі помирає 2 людини.

Згідно із зібраною статистикою, за секунду людство встигає надіслати 4 млн електронних листів, 3 млн текстових повідомлень і 10 тис. постів в X. У цей же час Google обробляє понад 100 тис. пошукових запитів. Понад 5 млн лайків ставлять у соціальних мережах.

Щосекунди на Землі випивають 23 тис. чашок кави, відкривають 25 тис. банок Кока-Колли і з'їдають 400 шматків піци.

Також щосекунди в землю вдаряє 100 блискавок, а світло робить 7 обертів навколо Землі. Загалом, наша планета проноситься навколо Сонця зі швидкістю 30 км/с. За одну секунду на Землі відбувається один землетрус.

На дорогах у всьому світі за одну секунду стається дві ДТП. У світі спалюється понад 1200 барелів нафти, а в атмосферу потрапляє 1100 тонн CO₂.

Що ж стосується грошей, то за одну секунду Ілон Маск заробляє приблизно близько 3 тис. доларів, а компанія Amazon — близько 15 тис. доларів за секунду.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки насправді триває секунда. Усім відомо, що в добі 24 години, в одній годині 60 хвилин, а в хвилині 60 секунд. Значить секунда — це 1/86400 доби. Люди звикли думати про секунду, як про фіксовану одиницю приросту часу, але протягом століть ця одиниця змінювалася кілька разів.