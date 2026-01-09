Черная дыра швырнула в нашу сторону какой-то объект: перед этим она уничтожила "суперзвезду"

Сверхмассивная черная дыра разорвала звезду на части и в результате выделилась энергия, эквивалентная энергии 400 миллионов Солнц. Это одно из самых мощных подобных взрывных событий, известных астрономам.

Астрономы обнаружили космический взрыв, во время которого выделилось столько же энергии, сколько одновременно могут выделить 400 миллионов Солнц. Это событие, получившее прозвище Whippet, является чрезвычайно мощным примером события приливного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на части и поглощает ее. В результате взрыва в нашу сторону был выброшен пока что неизвестный объект, который летит с огромной скоростью. Исследование принято к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

События приливного разрушения происходят, когда звезды приближаются слишком близко к сверхмассивным черным дырам. Огромная гравитация черной дыры одновременно сжимает и растягивает эти звезды, в результате чего они превращаются в "космическое спагетти". Это "спагетти" закручивается вокруг черной дыры и образует облако из газа и пыли, известное как аккреционный диск. Из него черная дыра забирает вещество для поглощения. В то же время не все вещество попадает в черную дыру и часть его вылетает в космос в виде двух высокоэнергетических струй плазмы.

Даже среди этих мощных событий приливного разрушения событие Whippet, официально названное AT2024wpp, выделяется как один из самых масштабных космических взрывов из всех известных.

Пол словам астрономов, они обнаружили как сверхмассивная черная дыра разрывает на части, а затем поглощает огромную звезду-компаньона с впечатляющим выделением энергии. Это событие приливного разрушения намного более энергичное, чем любое подобное событие и чем любой известный взрыв сверхновой, когда погибает звезда в конце своей жизни.

Изначально астрономы подумали, что они обнаружили новый взрыв сверхновой, но дальнейшие наблюдения показали, что это иной космический взрыв с чрезвычайно высокой температурой и мощным рентгеновским излучением.

Исследование события AT2024wpp позволило обнаружить мощную ударную волну, которая исходит от космического взрыва со скоростью около 20% скорости света, или около 215 миллионов километров в час. Это примерно в 90 000 раз быстрее максимальной скорости истребителя F-16. Эта ударная волна сначала врезалась в окружающий газ, а затем рассеялась после того, как достигла внешней газовой оболочки, оставшейся от разрушенной звезды.

Но астрономы обнаружили одну загадку, которую еще предстоит решить. Авторы исследования обнаружила гелий, который удаляющийся от места космического взрыва со скоростью около 21 миллион км/ч. Это говорит о том, что какая-то плотная структура пережила событие приливного разрушения и движется в нашу сторону с огромной скоростью.

Ученые считают, что это может быть поток вещества, выброшенный ядром разрушенной звезды в процессе, когда черная дыра разрывала ее на части. Также, возможно, что этот поток гелия был создан третьим объектом в данной системе, когда в него врезалось вещество и излучение, выброшенное из окрестностей черной дыры.

