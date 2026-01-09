Чорна діра жбурнула в наш бік якийсь об'єкт: перед цим вона знищила "суперзірку"

Надмасивна чорна діра розірвала зірку на частини і в результаті виділилася енергія, еквівалентна енергії 400 мільйонів Сонць. Це одна з найпотужніших подібних вибухових подій, відомих астрономам.

Астрономи виявили космічний вибух, під час якого виділилося стільки ж енергії, скільки одночасно можуть виділити 400 мільйонів Сонць. Ця подія, що отримала прізвисько Whippet, є надзвичайно потужним прикладом події приливного руйнування, коли надмасивна чорна діра розриває зірку на частини і поглинає її. Унаслідок вибуху в наш бік був викинутий поки що невідомий об'єкт, який летить із величезною швидкістю. Дослідження прийнято до публікації в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Події приливного руйнування відбуваються, коли зірки наближаються занадто близько до надмасивних чорних дір. Величезна гравітація чорної діри одночасно стискає і розтягує ці зірки, внаслідок чого вони перетворюються на "космічне спагеті". Це "спагетті" закручується навколо чорної діри і утворює хмару з газу і пилу, відому як акреційний диск. З нього чорна діра забирає речовину для поглинання. Водночас не вся речовина потрапляє в чорну діру і частина її вилітає в космос у вигляді двох високоенергетичних струменів плазми.

Навіть серед цих потужних подій приливного руйнування подія Whippet, офіційно названа AT2024wpp, виділяється як один із наймасштабніших космічних вибухів з усіх відомих.

За словами астрономів, вони виявили як надмасивна чорна діра розриває на частини, а потім поглинає величезну зірку-компаньйона з вражаючим виділенням енергії. Ця подія приливного руйнування набагато енергійніша, ніж будь-яка подібна подія і ніж будь-який відомий вибух наднової, коли гине зірка наприкінці свого життя.

Спочатку астрономи подумали, що вони виявили новий вибух наднової, але подальші спостереження засвідчили, що це інший космічний вибух із надзвичайно високою температурою і потужним рентгенівським випромінюванням.

Дослідження події AT2024wpp дозволило виявити потужну ударну хвилю, яка виходить від космічного вибуху зі швидкістю близько 20% швидкості світла, або близько 215 мільйонів кілометрів на годину. Це приблизно в 90 000 разів швидше за максимальну швидкість винищувача F-16. Ця ударна хвиля спочатку врізалася в навколишній газ, а потім розсіялася після того, як досягла зовнішньої газової оболонки, що залишилася від зруйнованої зірки.

Але астрономи виявили одну загадку, яку ще належить вирішити. Автори дослідження виявили гелій, який віддаляється від місця космічного вибуху зі швидкістю близько 21 мільйон км/год. Це свідчить про те, що якась щільна структура пережила подію приливного руйнування і рухається в наш бік із величезною швидкістю.

Учені вважають, що це може бути потік речовини, викинутий ядром зруйнованої зірки в процесі, коли чорна діра розривала її на частини. Також, можливо, що цей потік гелію був створений третім об'єктом у даній системі, коли в нього врізалася речовина і випромінювання, викинуті з околиць чорної діри.

