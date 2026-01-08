Політ у чорну діру можливий: учені знають, як виявити невідому фізику

Нова пропозиція вчених може здатися сюжетом фанатичного фільму, але фізики вважають, що її цілком можна реалізувати. Потрібно тільки вирішити щонайменше дві головні проблеми.

Які фізичні процеси відбуваються всередині чорної діри? У фізиків є багато теорій з цього приводу, зокрема, передбачається, що всередині чорної діри можна виявити невідому фізику. Чорні діри поглинають всю матерію і навіть світло, тому потрапивши в чорну діру, неможливо повернутися назад. Вчені можуть спостерігати деякі фізичні процеси чорних дір за допомогою космічних і наземних телескопів, але спостерігати за фізикою чорних дір з близької відстані. Автори дослідження, опублікованого в журналі iScience, сподіваються, що ця ситуація зміниться в найближчому майбутньому. Вони пропонують відправити в чорну діру унікальну місію, яка могла б передати надзвичайно цінні дані, перш ніж зникне в надрах чорної діри, пише Popular Mechanics.

Фізики припускають відправити космічний апарат масою в кілька грамів до найближчої чорної діри для проведення вимірювань, які дадуть змогу краще зрозуміти фундаментальні питання фізики. Наприклад, як поводиться загальна теорія відносності Ейнштейна в екстремальних умовах і чи справді у чорних дір є горизонт подій, тобто межа, подолавши яку неможливо повернутися назад у звичайний простір. Також цікаво з'ясувати, чи відбуваються всередині чорної діри невідомі фізичні процеси. Такий космічний апарат має встигнути відправити дані на Землю до того, як зникне в надрах чорної діри.

Але ця потенційна місія стикається з безліччю перешкод, включно з високими витратами, тривалістю польоту, а також з тим фактом, що наразі немає відповідних технологій і не виявлено дуже близької чорної діри.

Але, незважаючи на ці перешкоди, фізики вважають, що в найближчі 20-30 років можуть скластися відповідні умови для запуску такої місії. За словами вчених, зараз це може виглядати, як сюжет фантастичного фільму, але ті ж гравітаційні хвилі (брижі в просторі-часі, викликані рухом об'єктів з масою в космосі) були передбачені Альбертом Ейнштейном у 1916 році, а виявлені лише в 2015-му. Це означає, що, здавалося б, неможливі ідеї все ж можуть бути реалізовані.

Фізики пропонують відправити в чорну діру крихітний космічний апарат, розміром з канцелярську скріпку, але оснащений мініатюрними високоточними науковими приладами. Він має використовувати для руху не традиційне ракетне паливо, а світло. Через те, що апарат буде дуже легким, його можна розігнати до високої частки швидкості світла, що теоретично дасть змогу досягти найближчої чорної діри протягом людського життя.

Оснастити такий апарат потрібно світловим вітрилом, яке використовуватиме тиск світла для руху, як вітрила на яхтах використовують для цього вітер. Схожі світлові вітрила вже існують і триває їхнє подальше вдосконалення.

Вчені вважають, що час польоту до чорної діри може зайняти близько 100 років, але потрібно ще створити необхідні технології для реалізації місії.

Складнішим завданням може стати пошук чорної діри, до якої цей апарат зможе дістатися протягом 100 років. Для цього апарату потрібно націлитися на чорну діру, розташовану всього в 20-25 світлових роках від Землі. Але найближча до Землі відома чорна діра розташована на відстані 1560 світлових років. Фізики вважають, що в найближчі 5-10 років завдяки даним, отриманим за допомогою нових телескопів, ближчу чорну діру буде виявлено.

