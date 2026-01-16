Лифт в космос, смерть смартфонов и 3D-биопринтеры: футуролог рассказал, как изменится жизнь к 2050 году

Органы, распечатанные на 3D-биопринтерах, космический лифт и роботы-помощники - звучит как научная фантастика в 2026 году, но ученые считают, что все это станет реальностью к 2050 году.

Такой прогноз опубликовал британский специалист по прикладному футуризму Том Чизрайт, который попробовал спрогнозировать захватывающие прорывы в сфере науки. Свои усилия эксперт объединил с астрофизиком и писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом, пишет Daily Mail.

“В последнее время стало модно сетовать на будущее, в котором миром будет править ИИ, робототехника на фоне непрекращающихся технологических изменений. Но на самом деле нам есть чего ждать. Если взглянуть на прогресс, которого человечество смогло достичь в XXI веке, от расшифровки генома человека до прорыва в сфере возобновляемых источников энергии, становится ясно, что человеческая изобретательность может превзойти пессимизм”, - говорит Рейнольдс.

Ученые считают, что технологии будущего уже зарождаются во всех отраслях, от здравоохранения до розничной торговли и туризма.

“Если мы поддержим эти амбиции, используем имеющиеся инновации, следующие 24 года могут стать величайшей эпохой прогресса человечества в истории”, - подчеркивают исследователи.

Части тела, распечатанные на 3D-биопринтерах

Команда исследователей считает, что система здравоохранения в обозримом будущем будет кардинально отличаться от нашей.

Новоые технологии позволят печатать органы Фото: New Atlas

Переход от лечения к профилактике сможет обеспечить людям более долгую и здоровую жизнь. Но новые технологии также значительно улучшат возможности лечения. По мнению Чизрайта и Рейнольдса, это произойдет благодаря 3D-биопринтера, которые смог печатать такие сложные органы как почки, печень и даже глаза. Все эти органы можно будет производить из клеток пациентов, что исключает риск отторжения органов и ожидания подходящих доноров.

Первый космический лифт

“Следующим этапом освоения космоса станет строительство первого в мире космического лифта — высотного сооружения, выполняющего двойную функцию: доставлять грузы и пассажиров на орбиту”, - прогнозирует команда.

Оифты будут доставлять людей в космос Фото: Science photo library

Этот метод будет более тихим и экологичным, чем ракеты, которые сейчас запускаются в космос. Подъем на орбиту будет занимать пару недель, что позволит создать экологичный способ преодоления притяжения Земли.

Андроиды и роботы-помощники

К 2050 году роботы-помощники достигнут такого уровня развития, полезности и стоимости, что станут обычным явлением во многих жилищах людей, прогнозируют эксперты.

Роботы-помощники станут более компактными и удобными в хранении, они будут помогать людям в бытовых вопросах, таких как стирка, уборка, вынос мусора и так далее.

Роботы-помощники буду решать бытовые проблемы Фото: The Hack Posts

Также благодаря искусственному интеллекту такие “соседи по комнате” смогут помогать не только в уборке, но и составлять компанию людям, которые ищут общения или партнерства.

Мясо из лаборатории

Эксперты считают, что в недалеком будущем альтернативные источники белка станут более распространенными, а темпы потребления животного мяса будут снижаться. Оставшиеся мясоеды также будут отдавать большее предпочтение качеству, а не количеству.

Мясо, которое будет выращиваться в лаборатории, станет более дешевой и вкусной альтернативой. Это станет выходом для тех, кто захочет сократить потребление мяса по этическим соображениям.

К 2050 году мясо выйдет из моды Фото: Shutterstoc/hlphoto

Также команда прогнозирует, что насекомые станут частью многих блюд. Вряд ли человечество полностью перейдет на такую диету, но в порошкообразном виде насекомые станут хорошим источником белка и придадут ореховый вкус блюдам.

Смерть смартфонов

Ученые признаются, что исчезновение смартфонов в будущем может показаться чем-то невероятным, но они считают, что “мы стоим на пороге последней эры портативных устройств”.

“В ближайшие 25 лет умные очки станут доминирующим инструментом для восприятия окружающего мира и общения с ним. Экраны в доме также будут продолжать уменьшаться, пока не станут практически незаметными, а телевизоры станут тонкими, как обои, нарисованные на поверхностях без потери ни единого пикселя сверхвысокого разрешения”, - говорят авторы исследования.

К 2050 году исчезнут смартфоны и другие гаджеты Фото: androidauthority.com

В целом, команда утверждает, что их проект под названием “Встречайте завтрашний день” должен вдохновить человечество, пробудив в нем интерес к будущему.

“Смартфоны, потоковое вещание, видеозвонки, цифровые помощники — всё это было научной фантастикой всего 25 лет назад, на рубеже тысячелетий, но это все стало частью нашей повседневной жизни. Перемены неизбежны, поэтому взгляд в будущее, в середину века, является заманчивой перспективой для любого писателя”, — подытожил доктор Рейнольдс.