Лифт в космос, смерть смартфонов и 3D-биопринтеры: футуролог рассказал, как изменится жизнь к 2050 году
Органы, распечатанные на 3D-биопринтерах, космический лифт и роботы-помощники - звучит как научная фантастика в 2026 году, но ученые считают, что все это станет реальностью к 2050 году.
Такой прогноз опубликовал британский специалист по прикладному футуризму Том Чизрайт, который попробовал спрогнозировать захватывающие прорывы в сфере науки. Свои усилия эксперт объединил с астрофизиком и писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом, пишет Daily Mail.
“В последнее время стало модно сетовать на будущее, в котором миром будет править ИИ, робототехника на фоне непрекращающихся технологических изменений. Но на самом деле нам есть чего ждать. Если взглянуть на прогресс, которого человечество смогло достичь в XXI веке, от расшифровки генома человека до прорыва в сфере возобновляемых источников энергии, становится ясно, что человеческая изобретательность может превзойти пессимизм”, - говорит Рейнольдс.
Ученые считают, что технологии будущего уже зарождаются во всех отраслях, от здравоохранения до розничной торговли и туризма.
“Если мы поддержим эти амбиции, используем имеющиеся инновации, следующие 24 года могут стать величайшей эпохой прогресса человечества в истории”, - подчеркивают исследователи.
Части тела, распечатанные на 3D-биопринтерах
Команда исследователей считает, что система здравоохранения в обозримом будущем будет кардинально отличаться от нашей.
Переход от лечения к профилактике сможет обеспечить людям более долгую и здоровую жизнь. Но новые технологии также значительно улучшат возможности лечения. По мнению Чизрайта и Рейнольдса, это произойдет благодаря 3D-биопринтера, которые смог печатать такие сложные органы как почки, печень и даже глаза. Все эти органы можно будет производить из клеток пациентов, что исключает риск отторжения органов и ожидания подходящих доноров.
Первый космический лифт
“Следующим этапом освоения космоса станет строительство первого в мире космического лифта — высотного сооружения, выполняющего двойную функцию: доставлять грузы и пассажиров на орбиту”, - прогнозирует команда.
Этот метод будет более тихим и экологичным, чем ракеты, которые сейчас запускаются в космос. Подъем на орбиту будет занимать пару недель, что позволит создать экологичный способ преодоления притяжения Земли.
Андроиды и роботы-помощники
К 2050 году роботы-помощники достигнут такого уровня развития, полезности и стоимости, что станут обычным явлением во многих жилищах людей, прогнозируют эксперты.
Роботы-помощники станут более компактными и удобными в хранении, они будут помогать людям в бытовых вопросах, таких как стирка, уборка, вынос мусора и так далее.
Также благодаря искусственному интеллекту такие “соседи по комнате” смогут помогать не только в уборке, но и составлять компанию людям, которые ищут общения или партнерства.
Мясо из лаборатории
Эксперты считают, что в недалеком будущем альтернативные источники белка станут более распространенными, а темпы потребления животного мяса будут снижаться. Оставшиеся мясоеды также будут отдавать большее предпочтение качеству, а не количеству.
Мясо, которое будет выращиваться в лаборатории, станет более дешевой и вкусной альтернативой. Это станет выходом для тех, кто захочет сократить потребление мяса по этическим соображениям.
Также команда прогнозирует, что насекомые станут частью многих блюд. Вряд ли человечество полностью перейдет на такую диету, но в порошкообразном виде насекомые станут хорошим источником белка и придадут ореховый вкус блюдам.
Смерть смартфонов
Ученые признаются, что исчезновение смартфонов в будущем может показаться чем-то невероятным, но они считают, что “мы стоим на пороге последней эры портативных устройств”.
“В ближайшие 25 лет умные очки станут доминирующим инструментом для восприятия окружающего мира и общения с ним. Экраны в доме также будут продолжать уменьшаться, пока не станут практически незаметными, а телевизоры станут тонкими, как обои, нарисованные на поверхностях без потери ни единого пикселя сверхвысокого разрешения”, - говорят авторы исследования.
В целом, команда утверждает, что их проект под названием “Встречайте завтрашний день” должен вдохновить человечество, пробудив в нем интерес к будущему.
“Смартфоны, потоковое вещание, видеозвонки, цифровые помощники — всё это было научной фантастикой всего 25 лет назад, на рубеже тысячелетий, но это все стало частью нашей повседневной жизни. Перемены неизбежны, поэтому взгляд в будущее, в середину века, является заманчивой перспективой для любого писателя”, — подытожил доктор Рейнольдс.