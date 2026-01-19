20 лет назад на Земле произошло нечто, от чего океан не может оправиться: это может повториться

Новое исследование показывает, что океан все еще не оправился от одной масштабной волны жары, обрушившейся на планету несколько десятилетий тому. Особенно тревожно, что с тех пор волны жары лишь участились.

Морская волна жары 2003 года в водах вокруг Гренландии продолжает оказывать влияние на экосистемы Северной Атлантики спустя десятилетия. Более того, наблюдения указывают на то, что с тех пор наблюдается резкое и значительное увеличение частоты морских волн жары, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе нового исследования морские биологи из Германии и Норвегии проанализировали более 100 научных исследований и обнаружили, что морские волны жары в 2003 году и позже привели к широкомасштабным и резким экологическим изменениям на всех уровнях океанических экосистем — от крошечных одноклеточных до промышленно важных видов рыб и китов.

Відео дня

По словам соавтора исследования, морского эколога Карла Михаэля Вернера из Института морского рыболовства Тюена в Германии, события 2003 года ознаменовали продолжительной фазы потепления во многих районах Северной Атлантики, не похоже ни на одну из наблюдавшихся ранее.

Несмотря на то, что 2003 год выделяется как максимум, когда было зафиксировано наибольшее количество морских тепловых волн, в последующие годы ученые также зафиксировали подобные высокие показатели.

Известно, что масштабная волна жары 2003 года охватила Северную Атлантику, когда слабый субполярный круговорот позволил огромным количествам теплой субтропической воды хлынуть в Норвежское море через Атлантический приток. В то же время арктические воды, которые обычно поступают в Норвежское море и охлаждают его, были необычно слабыми.

Все это привело к резкому уменьшению морского льда и значительному повышению температуры поверхности моря в регионе. Например, в Норвежском море потепление достигло глубины 700 метров. В результате организмы, обитающие в холодных водах, оказались в проигрыше, а те, кто процветает в более теплых условиях, распространились на более широкие территории.

По словам ученых, в каждом исследованном регионе наблюдалась реорганизация: виды, адаптированные к более холодным условиям, теперь предпочитают более теплые воды, а последствия этих событий изменили социально-экологическую динамику.

2003 год ознаменовал собой "поворотный момент" в морских экосистемах Северной Атлантики Фото: Science advances

Например, известно, что резкое сокращение морского льда открыло воды для видов китов-усачей в 2015 году. В то же время косатки, отсутствующие в этих регионах более 50 лет, стали встречаться чаще с 2003 года. Напротив, улов зависимых от льда, адаптированных к холодной воде нарвалов (Monodon monoceros) и хохлатых тюленей (Cystophora cristata) к юго-востоку от Гренландии либо значительно сократился после 2004 года, либо значительно уменьшился в середине 2000-х годов.

По словам ученых, есть также виды, воспользовавшиеся появлением новой пищи: например, донные обитатели, такие как многощетинковые черви, поедали массовые цветения фитопланктона, который в конечном итоге оседает на морском дне после волн жары. Еще одним видом, воспользовавшимся моментом, считается атлантическая треска. Данные также указывают на то, что потепление 2003 года совпало с внезапным исчезновением песчанки, которая является важной добычей для более крупных рыб, а последующие экологические сдвиги привели к сокращению популяции мойвы.

Такие масштабные изменения могут нарушить баланс системы, что в долгосрочной перспективе может нанести вред даже самым выносливым морским существам. Еще более тревожным выглядит то, что морские волны тепла, подобные волне 2003 года, не являются случайными. Данные указывают, что за последние десятилетия их интенсивность, частота и масштабы лишь возросли.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предупреждают, что волны адской жары лишь усилятся: кто виноват.

Ранее Фокус писал о новом этапе в жизни Земли: "непрошеные гости" перевернут вверх дном жизнь в океане.