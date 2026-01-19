Какая фаза Луны сегодня: лунный прогноз на 19 января

Сегодня, 19 января, текущая фаза Луны – фаза растущего серпа или же новая луна. Форму серпа можно увидеть после новолуния, когда становится видна небольшая часть лунного диска. Эта фаза отмечает начало роста Луны. Освещенная часть Луны с каждой ночью становится больше.

В это время лучше всего Луну видно на западе после того, как солнце опускается за горизонт на закате.

Это первая фаза после новолуния, и это отличное время для наблюдения за особенностями поверхности Луны. Луна находится близко к Солнцу на небе и в основном темная, за исключением правого края Луны, который становится ярче по мере приближения к следующей фазе — первой четверти с 50% освещенностью.

Фаза растущего серпа

Фаза растущего серпа 19 января имеет освещенность 0%. Это процент освещенности Луны Солнцем. Освещенность постоянно меняется и может варьироваться до 10% в день. 19 января Луне 0,58 дня. Это означает, сколько дней прошло с последнего новолуния. Луне требуется 29,53 дня, чтобы совершить оборот вокруг Земли и пройти полный лунный цикл из всех 8 фаз.

8 лунных фаз

За 29,53 дня лунный цикл проходит 8 лунных фаз. Четыре основные лунные фазы — это полнолуние, новолуние, первая четверть и последняя четверть. Между этими основными фазами есть 4 второстепенные: растущий серп, растущая выпуклая луна, убывающая выпуклая луна и убывающий серп.

Следующая фаза Луны

Стоит отметить, что фаза растущего серпа будет сохраняться на протяжении всей недели. Только 26 января Луна перейдет в фазу первой четверти. Эта фаза наступает примерно через 7 дне после новолуния, когда Луна проходит четверть своего орбитального пути вокруг Земли.

В это время ровно половина Луны освещается Солнцем, а вторая половина остается в тени. Фаза первой четверти длится один день, а в последующие дни Луна переходит в фазу растущей Луны, становясь все более освещенной с каждым днем до полнолуния.

Напомним, Луна оказалась неожиданно неровной. Образцы горных пород, собранные на обратной стороне Луны помогли решить давнюю загадку естественного спутника Земли.