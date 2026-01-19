Яка фаза Місяця сьогодні: місячний прогноз на 19 січня

Сьогодні, 19 січня, поточна фаза Місяця — фаза зростаючого серпа або ж новий місяць. Форму серпа можна побачити після молодика, коли стає видно невелику частину місячного диска. Ця фаза відзначає початок зростання Місяця. Освітлена частина Місяця з кожною ніччю стає більшою.

У цей час найкраще Місяць видно на заході після того, як сонце опускається за горизонт на заході сонця.

Це перша фаза після молодика, і це чудовий час для спостереження за особливостями поверхні Місяця. Місяць перебуває близько до Сонця на небі й в основному темний, за винятком правого краю Місяця, який стає яскравішим у міру наближення до наступної фази — першої чверті з 50% освітленістю.

Фаза зростаючого серпа

Фаза зростаючого серпа 19 січня має освітленість 0%. Це відсоток освітленості Місяця Сонцем. Освітленість постійно змінюється і може варіюватися до 10% на день. 19 січня Місяцю 0,58 дня. Це означає, скільки днів минуло з останнього молодика. Місяцю потрібно 29,53 дня, щоб здійснити оберт навколо Землі і пройти повний місячний цикл з усіх 8 фаз.

8 місячних фаз

За 29,53 дня місячний цикл проходить 8 місячних фаз. Чотири основні місячні фази — це повний місяць, молодик, перша чверть і остання чверть. Між цими основними фазами є 4 другорядні: зростаючий серп, зростаючий опуклий місяць, спадний опуклий місяць і спадний серп.

Наступна фаза Місяця

Варто зазначити, що фаза зростаючого серпа зберігатиметься протягом усього тижня. Тільки 26 січня Місяць перейде у фазу першої чверті. Ця фаза настає приблизно через 7 дні після молодика, коли Місяць проходить чверть свого орбітального шляху навколо Землі.

У цей час рівно половина Місяця освітлюється Сонцем, а друга половина залишається в тіні. Фаза першої чверті триває один день, а в наступні дні Місяць переходить у фазу зростаючого Місяця, стаючи дедалі більш освітленим із кожним днем до повного місяця.

Нагадаємо, Місяць виявився несподівано нерівним. Зразки гірських порід, зібрані на зворотному боці Місяця допомогли вирішити давню загадку природного супутника Землі.