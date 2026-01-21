Земля впервые объявлена "водным банкротом": водоемы пустеют быстрее, чем природа пополняет их

Исследователи заявили, что наша планета вступила в новую тревожную фазу — мир находится в состоянии "глобального водного банкротства".

В новом докладе Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья Университета ООН говорится, что мир вступает в новую эпоху. Ученые утверждают, что водный стресс и водный кризис больше не являются достаточными терминами для описания новых реалий водоснабжения мира. В результате наша планета вступила в эпоху "глобального водного банкротства", когда реки, озера и водоносные горизонты истощаются быстрее, чем природа способна их пополнять, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

В докладе утверждается, что десятилетия чрезмерного использования, загрязнения, разрушения окружающей среды и климатического давления довели многие водные системы планеты до такого состояния, когда восстановление попросту невозможна. В результате ученые настаивают, что нам необходима новая классификация.

По словам авторов доклада, термины "водный стресс" и "водный кризис" ранее были представлены как предупреждения о будущем, которого еще можно избежать. Однако мир уже перешел в "новую фазу" и теперь ученые предлагают использовать альтернативный термин "водное банкротство".

"Водное банкротство" описывается, как состояние, при котором долгосрочное использование воды превышает возможности ее наполнения и наносит такой серьезный ущерб природе, что прежние уровни воды действительно невозможно восстановить.

В докладе говорится, что истощение водных запасов отразилось на сокращении размеров крупнейших мировых озер, а также на росте числа крупных рек, которые в течение части года не достигают моря.

Исследователи обнаружили, что мир потерял огромные площади водно-болотных угодий: лишь за последние 50 лет исчезли около 410 миллионов гектаров, что соизмеримо с площадью Европейского союза.

Еще одним признаком водного банкротства Земли является истощение подземных вод. Данные указывают на то, что около 70% основных водоносных горизонтов, используемых для питьевой воды и орошения, демонстрируют долгосрочное снижение уровня воды. В то же время нарастают кризисы "нулевого дня", когда спрос превышает предложение. Авторы доклада отмечают, что изменение климата лишь усугубляет проблему, приводя к потере более й30% массы ледников в мире с 1970 года, а также сезонной талой воды, от которой зависят сотни миллионов людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые превратили море в бесконечный источник энергии.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший источник пресной воды на Земле под угрозой: в скором времени вода в нем закипит.