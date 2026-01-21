Землю вперше оголошено "водним банкрутом": водойми порожніють швидше, ніж природа поповнює їх

Дослідники заявили, що наша планета вступила в нову тривожну фазу — світ перебуває у стані "глобального водного банкрутства".

У новій доповіді Інституту водних ресурсів, довкілля та здоров'я Університету ООН йдеться про те, що світ вступає в нову епоху. Вчені стверджують, що водний стрес і водна криза більше не є достатніми термінами для опису нових реалій водопостачання світу. У результаті наша планета вступила в епоху "глобального водного банкрутства", коли річки, озера і водоносні горизонти виснажуються швидше, ніж природа здатна їх поповнювати, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У доповіді стверджується, що десятиліття надмірного використання, забруднення, руйнування довкілля і кліматичного тиску довели багато водних систем планети до такого стану, коли відновлення просто неможливе. У результаті вчені наполягають, що нам необхідна нова класифікація.

Відео дня

За словами авторів доповіді, терміни "водний стрес" і "водна криза" раніше були представлені як попередження про майбутнє, якого ще можна уникнути. Однак світ уже перейшов у "нову фазу" і тепер учені пропонують використовувати альтернативний термін "водне банкрутство".

"Водне банкрутство" описується, як стан, за якого довгострокове використання води перевищує можливості її наповнення і завдає такої серйозної шкоди природі, що попередні рівні води дійсно неможливо відновити.

У доповіді йдеться про те, що виснаження водних запасів позначилося на скороченні розмірів найбільших світових озер, а також на зростанні кількості великих річок, які протягом частини року не досягають моря.

Дослідники виявили, що світ втратив величезні площі водно-болотних угідь: лише за останні 50 років зникли близько 410 мільйонів гектарів, що можна порівняти з площею Європейського союзу.

Ще однією ознакою водного банкрутства Землі є виснаження підземних вод. Дані вказують на те, що близько 70% основних водоносних горизонтів, які використовуються для питної води та зрошення, демонструють довгострокове зниження рівня води. Водночас наростають кризи "нульового дня", коли попит перевищує пропозицію. Автори доповіді зазначають, що зміна клімату лише поглиблює проблему, призводячи до втрати понад 30% маси льодовиків у світі з 1970 року, а також сезонної талої води, від якої залежать сотні мільйонів людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені перетворили море на нескінченне джерело енергії.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше джерело прісної води на Землі під загрозою: незабаром вода в ньому закипить.